Rathenow: Veronika Fölster baut sich den Chor im Computer zusammen

Rathenow

Wie hart das Leben sein kann für Menschen, denen Bühnenbretter viel bedeuten, das spüren derzeit die Mädchen und Jungen des Fachbereichs Musical der Musik- und Kunstschule Havelland besonders deutlich. Im September 2019 hatte das Ensemble unter der Gesamtleitung von Niels Fölster fünf Vorstellungen des neusten Musicals „Stage Teens“ gegeben und war vom Publikum heftig bejubelt worden. Wenige Monate später ging wegen der aufziehenden Corona-Pandemie gar nichts mehr.

Für September 2020 war im Kulturzentrum eine Neuauflage des Musicals im Kulturzentrum Rathenow geplant. Mit einem neuen Tanz, neuen Gesangspartien und zum Teil neuen Mitwirkenden. Doch wegen der Eindämmungsmaßnahmen mussten diese Vorstellungen schließlich schweren Herzens abgesagt werden. Nur unter Vorbehalt sind jetzt für September Veranstaltungen geplant.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So haben die Verantwortlichen der Musik- und Kunstschule nun schon seit vielen Monaten die noch nie dagewesene, schwierige Aufgabe zu bewältigen, ihre jugendlichen Akteure im Form zu halten. Und das vor dem Hintergrund, dass Präsenzunterricht so gut wie nicht stattfinden darf. Nur das Fach Gesang allein darf seit Anfang März als Einzelunterricht gegeben werden. An den eigentlich unabdingbaren Gruppenunterricht aber, wie beim Schauspiel, Chor oder Tanz, ist derzeit überhaupt nicht zu denken.

Trotzdem fühlen sich Lehrkräfte und Mitwirkende natürlich verpflichtet, auch in gewohnt guter Qualität singen, tanzen und schauspielern zu können, falls sie im September tatsächlich wieder auf die Bühne dürfen. So wird seit nunmehr Mitte Dezember, als die Musik- und Kunstschule pandemiebedingt schließen musste, online trainiert, was über Videokonferenzprogramme möglich ist.

Zur Galerie „Stage Teens“ hatte im September 2019 Premiere. Wenn Corona es zulässt, wird es wieder gespielt.

Gesangscoach Veronika Fölster hat sich dabei als außerordentlich erfindungsreich heraus gestellt. „Chor üben geht gar nicht“, berichtet sie, das habe sie lernen müssen. Zwar konnte sie sich über das Programm „Zoom“ ihre Jugendlichen von deren jeweiligem Zuhause alle gleichzeitig auf dem Bildschirm zusammen holen. Doch durch unterschiedliche kleine Verzögerungszeiten bei der Online-Übertragung kamen die Stimmen beim gemeinsamen Gesang nie richtig übereinander. Ein unmögliches Unterfangen.

Veronika Fölster hat ihren Mädchen und Jungen dann jeweils nach Hause ein Playback zugeschickt, auf das diese einzeln draufgesungen haben. Per WhatsApp hat sie ihnen Gesang mit einer Stimme geschickt, zu dem sie eine zweite Stimme singen sollten. Das ist nicht einfach, denn bei Stage Teens singt der Chor meist dreistimmig. Sie habe alle Stimmen selbst eingesungen und auf einen Server gestellt, berichtet sie, von dort konnten die Chormitglieder sich alles anhören – und mitsingen.

Veronika Fölster beim Einstudieren im Saal der Musik- und Kunstschule. Quelle: Bernd Geske

„Man muss sich nur zu helfen wissen“, berichtet Gesangscoach Veronika Fölster froh, „das dauert alles sehr lange, aber es funktioniert.“ Ein Mal hat sie sogar über 20 einzeln eingesungenen Stimmen mit einem Aufnahmeprogramm zusammen gesetzt und sich angehört. Das hat viel Arbeit gemacht und rein technisch auch funktioniert. Aber wie ein richtiger Chor klang es doch nicht.

Vier an einem Nachmittag

Seit Anfang März ist im Fach Gesang mit vielen Auflagen der Einzelunterricht wieder erlaubt. Jetzt holt sich Veronika Fölster an einem Nachmittag vier Sängerinnen oder Sänger einzeln jeweils eine halbe Stunde in die Musik- und Kunstschule und übt. Dann fährt sie mit dem Zug um 16 Uhr nach Hause, um von dort aus ab 17.30 Uhr mit der ganzen Gruppe zu arbeiten.

Ähnliche Modelle hat auch Tanzcoach Marie-Jo Friske entwickelt. Weil hier wegen Corona der Präsenzunterricht aber nicht erlaubt ist, spielt sich seit einer kleinen Ewigkeit der ganze Tanz nur vor und auf dem Bildschirm ab.

Musik- und Kunstschule Havelland, Fachbereich Musical Der Fachbereich Musical der Musik- und Kunstschule Havelland hat in den vergangenen Jahren immer wieder Veranstaltungen erfolgreich auf die Bühne gebracht. Im September 2019 gab es die Premiere des vorerst letzten Stückes „Stage Teens“, das im Kulturzentrum Rathenow dreimal gespielt worden ist. Danach ist dieses Musical als erstes Stück der Musik- und Kunstschule Havelland auch im Brandenburger Theater gezeigt worden. Zum Ensemble gehörten bei diesen Aufführungen 30 Schülerinnen und Schüler sowie ein Orchester mit 19 Mitgliedern. Alle Musicals der Musik- und Kunstschule hat Niels Fölster geschrieben, der dort Fachbereichsleiter Musical ist. Seine früheren Musicals waren: „Family Affairs – Eine schrecklich echte Familie“ (2011), „Traum vom Fliegen“ an der Otto-Lilienthal-Schule in Rhinow (2013), „Tessi gemobbt“ (2014) sowie „Frei wie der Wind“ im Westhavelland und „Marie & Sophie“ im Osthavelland (2016). Wichtige Aufgaben haben stets Veronika Fölster als Gesangscoach und Marie-Jo Friske als Tanzcoach, die für die Choreographien zuständig ist. Die Kostüme schneidern Katrin Fritze und Marie-Jo Friske. Friseurmeisterin Karna Bree sorgt zusammen mit Gabi Mai und Assistentin Lucy Faschinka für Make-Up und Frisuren.

„Es ist unglaublich mühsam, auf diese Art zu arbeiten“, resümiert Niels Fölster, Fachbereichsleiter Musical der Musik- und Kunstschule, der die Gesamtleitung hat und sich um den Bereich Schauspiel kümmert. „Wir sind total glücklich, wie treu uns die Schülerinnen und Schüler sind“, sagt er, „wir machen trotz der Corona-Pandemie weiter und möchten allen Menschen Mut machen und ihnen sagen: Haltet durch!“

Die große Hoffnung des Musical-Ensembles ist es nun, dass im Sommer ihr alljährliches Trainingscamp wieder erlaubt wird. Im Sommer des vergangenen Jahres war es in einer abflauenden Corona-Phase tatsächlich gestattet worden. Mehr als 30 Kinder und Jugendliche konnten sich zusammen mit ihren Lehrkräften eine ganze Woche lang mit aller Kraft ins Training stürzen. Das würden sie auch in diesem Jahr liebend gern wieder tun – und im September auf der Bühne stehen.

Von Bernd Geske