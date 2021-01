Rathenow: Verwaltung vermittelt weiterhin Corona-Nachbarschaftshilfe 

Rathenow

Weil die Corona-Krise gesellschaftlichen Zusammenhalt erfordert, hatten Initiativen und Vereine bereits im Rahmen des ersten Lockdowns zahlreiche Hilfsangebote ins Leben gerufen. Die Stadtverwaltung Rathenow erklärte sich damals bereit, die Hilfsangebote zu koordinieren und richtete eine Kontaktbörse für Nachbarschaftshilfe ein.

Ziel des Ganzen war es, Bürgerinnen und Bürger zu motivieren, Menschen in Hausisolation und Personen mit Vorerkrankungen, geschwächtem Immunsystem oder aus der Altersgruppe 65-Plus Hilfe anzubieten. Die Resonanz war allerdings verhalten.

Betroffene können sich in der Verwaltung melden

„Im Frühjahr 2020 konnten wir 13 Kontakte im Rahmen der Corona-Nachbarschaftshilfe vermitteln. Die Nachfrage nahm offenbar im Zuge der Umsetzung der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie im Einzelhandel und in den Supermärkten, die gute Voraussetzungen für sicheres Einkaufen schafften, stetig ab“, erklärt Rathenows Stadtsprecherin Anne Kießling.

Das spiegelt sich auch in der Facebook-Gruppe „Corona Hilfe Havelland“ wieder. Hier gibt es seit Monaten keine neuen Meldungen mehr. Die Stadtverwaltung bietet aber angesichts des aktuellen Lockdowns und der hohen Infektionszahlen weiterhin allen Bürgern in Hausisolation und Personen mit Vorerkrankungen und erhöhtem Risiko an, die Nachbarschaftshilfe in Anspruch zu nehmen.

Betroffene Personen können sich Montag bis Donnerstag von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr sowie Freitag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr unter der Rufnummer: 03385/59 63 00 oder 03385/59 63 01 in der Stadtverwaltung melden, wenn sie notwendige Einkäufe nicht selbst erledigen können.

Von Christin Schmidt