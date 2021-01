Rathenow: Viele Fälle für die Verbraucherzentrale

Rathenow

Die Corona-Maßnahmen haben es mit sich gebracht, dass viel mehr Fragen als in normalen Zeiten an das Büro der Verbraucherzentrale in Rathenow gerichtet werden. Katrin Hofschläger, die für Ernährungsfragen zuständig ist, und Sabine Weiß, die rechtliche Angelegenheiten bearbeitet, können davon berichten.

Sehr häufig werde gefragt, ob Kunden von Fitness-Studios jetzt ein vorzeitiges Kündigungsrecht haben, weil sie wegen einer Corona-bedingten Schließung dort nicht trainieren können, teilt Sabine Weiß mit. Das werde von den Experten der Verbraucherzentrale aber verneint. Für eine außerordentliche Kündigung reiche die vorübergehende Corona-Schließung eines Studios nicht aus, denn später könne man die Dienstleistung ja wieder in Anspruch nehmen.

Katrin Hofschläger (links) und Sabine Weiß von der Verbraucherzentrale in Rathenow. Quelle: Bernd Geske

Als Lösung empfiehlt Sabine Weiß, Kontakt mit dem Anbieter aufzunehmen und den Vertrag zeitweise ruhen zu lassen. Für diesen Zeitraum müsse dann auch nichts an das Studio bezahlt werden. Man könne sich auch auf eine Gutschein-Lösung des Studios einlassen.

Katrin Hofschläger weist darauf hin, dass sie in der Corona-Zeit vor allem Web-Seminare über Ernährungsfragen gibt, damit direkte Kontakte vermieden werden. Das hat sie im Online-Programm der Grünen Woche gemacht. Am Montag hat sie außerdem mit einer Gruppe der Oberschule Rathenow einen Online-Workshop über Lebensmittelverschwendung veranstaltet.

Tipps per Video-Chat

Individuelle Beratungen mit ihr sollen gegenwärtig per Video-Chat gemacht werden. Man kann sich unter Telefon 03385/51 67 87 oder per E-Mail k.hofschläger@vzb.de an die Ernährungsberaterin wenden. Sie meldet sich dann zurück und vereinbart einen Termin.

„Wir haben derzeit auch wahnsinnig viele Gewährleistungsfragen“, berichtet Sabine Weiß. Weil die Leute viel weniger Urlaubsreisen machen, haben sie mehr Geld zur Verfügung, mit dem sie größere Dinge anschaffen, eine Küche einbauen lassen oder andere Handwerkerleistungen in Anspruch nehmen. Dabei passiere es dann häufiger als in normalen Zeiten, dass die vereinbarte Leistung nicht oder unzureichend erbracht wird. Die Handwerker hätten mehr Aufträge als sonst, schafften nicht alles oder sie setzten weniger qualifizierte Hilfskräfte ein.

Corona-Check im Internet

Sabine Weiß ist direkt zu erreichen unter Telefon 03385/51 58 20. Sie verweist auch auf den Corona-Vertrags-Check, der im Internet auf der Webseite www.verbraucherzentrale-brandenburg.de eingerichtet worden ist.

Wesentlich mehr als sonst fallen Kunden auf Fake-Shops im Internet herein, weil sie öfter als früher online einkaufen. „Oft wird eine Bezahlung per Vorkasse verlangt“, erklärt Sabine Weiß, „man sollte sich das Impressum genau ansehen und wenn der Preis extrem günstiger als woanders ist, sollten alle Alarmglocken angehen.“

Teurer Film-Anbieter

Auffallend häufig herein gefallen seien die Leute jetzt auch auf Film-Streaming-Dienste im Internet. Die Leistung sei als „kostenlos“ angeboten worden, doch im Kleingedruckten war zu lesen, dass nach fünf Tagen ein Abo entsteht und der Monatspreis bei 49 Euro liegt.

Nicht zuletzt geht es derzeit oft um die Frage, ob bei der Kündigung von gebuchten Reisen wegen Corona die Veranstalter eine Stornogebühr verlangen dürfen. Manche Kunden hätten bereits vor der Reisewarnung gekündigt, berichtet Sabine Weiß. Es sei sehr strittig, ob hier eine Stornogebühr gerechtfertigt ist und es gebe aber erste Urteile zugunsten der Kunden. Sie würde raten, erst einmal nicht zu zahlen.

