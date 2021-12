Rathenow: Viele Futterspenden zur Tierweihnacht am Tierheim

Rathenow

Die Tierweihnacht am Rathenower Tierheim fand auch 2021 unter Corona-Bedingungen statt. Schon im vergangenen Jahr war diese Form gewählt worden. An großen Tischen nahmen Vereinsvorsitzende Jutta Schütze und ihre fleißigen Helfer am Sonnabend zwischen 10 bis 14 Uhr die Futterspenden der Tierfreunde vor dem Tierheimtor entgegen.

​Die Tierweihnacht am Rathenower Tierheim -auch der Stadtverordnetenvorsitzende Corrado Gursch kam. Quelle: Uwe Hoffmann

Zu den Spendern gehörte wieder Janina Rall aus Stechow mit einem Auto voll Futter, Elodie (8) aus Rathenow, die zu Hause selbst zwei Kaninchen hat, sowie der Stadtverordnetenvorsitzende Corrado Gursch, der sich für das ehrenamtliche Engagement in Kooperation mit der Stadt bedankte.

Von Uwe Hoffmann