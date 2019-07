Rathenow Rathenow - Vier Ladesäulen für Elektroautos Schon bald wird es in Rathenow vier öffentliche Ladesäulen für Elektroautos geben. An diesen sollen Besucher, die mit dem E-Auto unterwegs sind, die Batterien aufladen können. Die Stadt lässt sich die Neuerung einiges kosten.

Strom für die Batterien vom Elektroautos soll noch in diesem Sommer in Rathenow an vier Ladesäulen „gezapft“ werden können. Quelle: Sina Schuldt/DPA