Vietnamesischer Verein feiert das neue Jahr

Mit der Grußformel „Chúc mung nam moi“wünschen sich die Vietnamesen zum Neujahrsfest „Ein frohes Neues Jahr“ – Wohlstand und Glück. Am Samstag feierte der Vietnamesische Verein Rathenow-Havelland im Konzertsaal der Alten Mühle zum 15. Mal gemeinsam das traditionelle Tet Nguyên Dán, kurz Tet.

Es ist das wichtigste vietnamesische Fest, das auch den Frühlingsbeginn markiert und wird vom ersten bis zum dritten Tag des ersten Monats des chinesischen Mondkalenders gefeiert.

In diesem Jahr offiziell am 25. Januar. Mit 2020 wird das Jahr der Ratte begrüßt. Das Tierkreiszeichen steht für eine reiche Ernte, Erfolg im Geschäfts und in der Liebe.

Der Vietnamesische Verein begrüßte zum Tet-Fest mit rund 200 Gästen in der Alten Mühle in Rathenow das neue Jahr. Vertreter des Landkreises und der Stadt waren auch dabei.

Der Vorsitzende des Vietnamesischen Vereins Rathenow-Havelland, Hong Nam Phan, begrüßte unter den rund 200 Gästen auch den Vorsitzenden des Vietnamesischen Vereins, Quang Vinh Pham.

„Wir wollen uns bei der Stadt Rathenow für die stets wohlwollende Unterstützung der vietnamesischen Gemeinschaft bedanken“, erklärte Hong Nam Phan, der darauf hinwies dass vor 45 Jahren erstmals diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und Vietnam aufgenommen wurden.

Mit einem traditionellen Tanz der Drachen und den besten Wünschen für das Neue Jahr startete das Fest und auch Alexander Goldmann, begrüßte in Vertretung des Bürgermeisters mit der vietnamesischen Grußformel die Gäste.

Quizfrage für Finanzamtsleiter

Der Rathenower Finanzamtsleiter kennt Vietnam aus dem Urlaub und schätzt die Tradition des fröhlichen Tet-Festes mit freundlichen Menschen, die an diesem Tag farbenfrohe traditionelle Kleider tragen.

„Die Mitglieder der vietnamesischen Gemeinde bereichern das Leben unserer Stadt. Viele von ihnen sind als Selbstständige in Rathenow tätig“, so Goldmann. Für ihn war die Teilnahme am Programm mit einer kleinen Quizfrage „überstanden“.

Währenddessen „musste“ die Integrationsbeauftragte des Landkreises Havelland, Anne-Christin Kubb sich, auf einem Stück Teppich rutschend, sportlich an einem Staffelwettbewerb beteiligen.

Besonders erfolgreiche Schüler geehrt

Bevor das Kulturprogramm startete, wurden wieder besonders erfolgreiche Schüler der vietnamesischen Gemeinde, 13 in diesem Jahr, mit kleinen Geldgeschenken geehrt. Dazu gehörte Peter Phan, der seine Ausbildung erfolgreich abschloss.

Ebenso dankte Hong Nam Phan den Sponsoren, die das Fest unterstützten. Zur Tradition gehört auch das Vertreiben des alten Jahres mit Böllern und Raketen sowie ein Buffet mit traditionellen Speisen wie Klebreis mit Erdnüssen, gebratene Ente oder Frühlingsrollen.

Danach zeigten sich die Vietnamesen als begeisterte Sänger und Tänzer in farbenfrohen traditionellen Kleidern und gestalteten ein knapp zweistündiges, mitreißendes Programm. Junge Schülerinnen tanzten auf der Bühne zum Song „Hello Vietnam“ und ein Vereinsmitglied spielte auf seiner elektronisch verstärkten Geige.

Auch Gäste aus Braunschweig feierten mit

Zum Tet-Fest kommen nicht nur die in Rathenow und im Havelland lebenden Vietnamesen zusammen. Einige reisten von weiter her an. So wie Loi Huu Nguyen. „Mit 21 Jahren bin ich 1995 nach Deutschland gekommen. 2005 zog ich nach Braunschweig, wo ich einen Asia-Imbiss betreibe“, erzählt der gebürtige Vietnamese.

„In Rathenow habe ich Freunde gefunden, auch unter den Deutschen, die mir halfen die Sprache zu lernen. Rathenow wird immer meine zweite Heimat bleiben. Deshalb komme ich so gern immer wieder zu den traditionellen Festen nach Rathenow zurück.“

Noch bis in die Nacht wurde gemeinsam gefeiert. Und auch das Mikrofon wurde immer wieder zu spontanen Gesangseinlagen vietnamesischer Leider weitergereicht.

Von Uwe Hoffmann