Rathenow

Im Rathenower Veranstaltungskalender hat das Stadtfest einen besonderen Stellenwert. Zum einen, weil es das Fest mit der längsten Tradition ist. Zum anderen, weil es die einzige Party ist, die drei Tage andauert.

Auftakt im Optikpark

Seit einigen Jahren findet der Auftakt des Stadtfestes im Optikpark statt. Das wird auch in diesem Jahr wieder so sein. Am Freitag, den 6. September, wird Bürgermeister Ronald Seeger im Innenhof der Schwedendammmühle gegen 21 Uhr die Eröffnungsworte sprechen.

Zuvor können die Besucher Ausschnitte des Musicals „Stage Teens“ genießen, das von Mitgliedern der Musik- und Kunstschule erarbeitet wurde.

Heimspiel für „Vor Rotterdam “

Nach der Eröffnung geht es musikalisch weiter. Zuerst spielt die Band des Rathenowers Christoph Wulsch „Vor Rotterdam“, die sich in der Region längst einen Namen gemacht hat.

Den Schlusspunkt an dem musikalischen Eröffnungsabend setzt die holländische Band Rox, die Songs von Roxette, der schwedischen Kultband der 90er Jahre, covert.

Die Roxette-Tribute-Band Rox tritt am Stadtfest-Freitag im Optikpark auf. Quelle: promo

Am Samstag und Sonntag (7./8.September) wird sich das Festgeschehen in die Innenstadt verlagern. Auf dem Märkischen Platz gibt es an beiden Tagen jede Menge Musik für alle Geschmäcker.

Weil die Jugend mit dem Mainstream aber nicht immer etwas anfangen kann, wird sie auf dem August-Bebel-Platz ihr eigenes Konzertprogramm erhalten.

Läden öffnen am Sonntag

Eine Modenschau und das Oldtimertreffen am Samstag, die Kinder-Spaßwelt an beiden Tagen und die große Autoshow am Sonntag komplettieren das Stadtfest-Programm. Und wie es gute Tradition ist, werden am Sonntagnachmittag die Läden in der Innenstadt ihre Türen öffnen.

Während des Fest-Wochenendes wird die Berliner Straße zwischen Friedrich-Engels-Straße und der ehemaligen Hauptkreuzung gesperrt. Auch Abschnitte der Külzstraße und der Goethestraße werden nicht befahren werden können.

Kutterrudern am Alten Hafen

Ein besonderes Spektakel mit hohem sportlichen Wert steigt am Samstag (7. September) am Alten Hafen. Dort findet die Deutsche Meisterschaft im Kutterrudern statt. Sportler aus allen Ecken der Republik werden anreisen, um sich mit den besten Teams zu messen. Und weil Start und Ziel der Rennen am Alten Hafen liegen, gibt es dort jede Menge zu sehen.

Von Markus Kniebeler