Vollsperrung ohne Vorwarnung für Anwohner

Rathenow

Seit Montag ist die Fehrbelliner Straße vollgesperrt. Ein Straßenbauunternehmen ist hier im Auftrag des Landesbetriebs für Straßenwesen mit Nachbesserungsarbeiten beschäftigt. Wolfram Bleis ist Anwohner der Fehrbelliner Straße und erfuhr aus der Zeitung von der Sperrung.

„Warum wurden die Anwohner über diese Bauarbeiten nicht vorab informiert? Niemand hat uns vorgewarnt und und uns erklärt, wie wir während der Sperrung aufs Grundstück kommen“, ärgert sich Bleis.

Steffen Streu, Pressesprecher des Landesbetriebs, hat sich derweil beim zuständigen Bauunternehmen erkundigt und räumt ein, dass dieses tatsächlich versäumt hat, die Anwohner zu informieren.

Sperrungen bis 17. April geplant

„Die Arbeiten hatte das Unternehmen recht kurzfristig terminiert und dabei offenbar versäumt, die Informationen an die Anwohner weiterzugeben“, so Streu.

Er geht davon aus, dass die Arbeiten bis zum 17. April abgeschlossen sind. Bis Donnerstag ist die Fehrbelliner Straße noch gesperrt. Anschließend wird von Dienstag, 14. April, bis Freitag, 17. April, die Brandenburger Straße vollgesperrt. Die Berliner Straße bleibt frei, es kommt aber zu Einschränkungen.

Volle Supermärkte trotz Corona

Ein ganz anderes Problem hat Angelika Hartmann. Sie ist empört, wie rücksichtslos sich einige Menschen zur Zeit in den Supermärkten verhalten.

„Obwohl längst jeder die Vorschriften kennt, die alle befolgen müssen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, sind die Geschäfte voll. Die Leute stehen dicht an dicht. Niemand achtet auf den Abstand und es gibt keine Desinfektionsmittel. Warum kontrolliert das Ordnungsamt hier nicht?“, fragt die Anruferin.

Märkte bieten desinfizierte Einkaufswagen an

Sie kann nicht verstehen, dass Einzelhändler ihre Läden schließen müssen, obwohl sich dort üblicherweise viel weniger Menschen aufhalten und es damit auch einfacher wäre, Abstand zu halten.

Auch in den Baumärkten gebe es einen regelrechten Andrang und kaum jemand achte auf die Vorgaben. Dabei zeigen Einkaufsmärkte in anderen Kommunen, dass es auch anders geht.

In Premnitz bietet Edeka desinfizierte Einkaufswagen an. In anderen Städten wird sogar die Anzahl der Personen in einem Geschäft begrenzt, so Hartmann. Sie möchte wissen, warum das nicht auch in Rathenow so praktiziert wird.

Bürgeramtsleiter weist Kritik zurück

Wie Rathenows Bürgeramtsleiter Reinbern Erben klarstellt, kann das Ordnungsamt den Supermärkten nicht vorschreiben, wie sie die Eindämmngsverordnung umsetzen. Wichtig sei, dass die Märkte die erforderlichen Hygienestandards einhalten und Warteschlangen vermeiden.

Zudem gebe es nur eine unklare Eingriffsmöglichkeit für Mitarbeiter des Ordnungsamts. „Wir sehen uns an dieser Stelle eher als Partner und sind auch in den Märkten unterwegs. Ich möchte aber nicht von einer Kontrolle sprechen“, so Erben.

Er habe beobachtet, dass sich die Märkte von Anfang an auf diese Herausforderung auf unterschiedliche Weise eingestellt haben. „Wir erleben dabei sehr viel Akzeptanz. Meine Wahrnehmung ist, dass die Marktbetreiber tun, was sie können.“

Reinbern Erben leitet das Bürgeramt in Rathenow. Quelle: Markus Kniebeler

Zudem hat Erben noch einen Hinweis für alle Kunden: „Wer sich schützen möchte, kann das auch tun, in dem er Handschuhe trägt. Das machen inzwischen viele Bürger. Sie haben verstanden, worauf es ankommt.“

Der Staat könne jetzt nicht jede Einzelheit regulieren. Viel mehr sei jeder aufgefordert dafür zu sorgen, das er nicht dazu beiträgt, den Virus zu verbreiten. „Ich habe den Eindruck, dass sehr viele das verstanden haben“, sagt Reinbern Erben.

Keine Kritik, sondern vielmehr ein Lob kommt von Renate Krüger. Sie freut sich über die vielen Blumen, die in der Stadt gepflanzt wurden. „Ich finde, man sollte auch mal loben, wenn etwas so Positives in unserer Stadt passiert“, so die Anruferin.

Von Christin Schmidt