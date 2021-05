Rathenow: Vor 205 Jahren erschien die erste Zeitung

Rathenow

In wenigen Tagen gibt es ein Jubiläum. Am 1. Juni wird es genau 205 Jahre her sein, dass in Rathenow erstmals eine Zeitung erschien. Das hat Bettina Götze, die Geschäftsführerin des Kulturzentrums, in ihrem Archiv recherchiert. Es war der Buchdrucker Johann Friedrich Flick, der 1816 die erste Zeitung gegründet hat. Er hat sie „Rathenowsches gemeinnütziges Wochenblatt für alle Stände“ genannt.

Schon der Name sei bezeichnend, stellt Bettina Götze fest. Er spreche für den Herausgeber. Brachte er doch damit zum Ausdruck, dass er die Einwohner über alle Standesgrenzen hinweg mit seinem Informationsblatt erreichen wollte. Johann Friedrich Flick hatte erst am 21. Januar 1816 das Bürgerrecht der Stadt Rathenow erworben.

Die Vorzüge erklärt

In einer Erklärung auf der zweiten Seite der ersten Ausgabe hebt er die Vorzüge des neuen Wochenblattes hervor. Er betont zunächst, dass es mit dieser Zeitung möglich sei, Verfügungen sowohl der Stadt als auch des Landrates möglichst schnell in Umlauf zu bringen. Dann verweist er darauf, dass auch unterhaltende Inhalte verbreitet werden sollen: naturhistorische und geografische Betrachtungen, Lebensbeschreibungen interessanter Persönlichkeiten, Rätsel und Anekdoten. Aufgenommen werden sollten auch Anzeigen und Bekanntmachungen von Privatpersonen.

Der erfolgreiche Optikfabrikant Eduard Duncker habe den Zeitungsherausgeber in seiner Chronik ausdrücklich gewürdigt, berichtet Bettina Götze. Er habe lobend hervorgehoben, dass sich das Wochenblatt zahlreicher Abonnenten erfreute. Ab 1850 erschien es als „Kreisblatt für das Westhavelland“.

Neuer Verleger Eduard Haase

Verleger war dann Eduard Haase, der 1833 die Buchdruckerei und den Zeitungsverlag übernommen hatte. Um das Jahr 1800 habe es in allen Teilen Deutschlands einen rasch wachsenden publizistischen Markt gegeben, erklärt Bettina Götze. Die Zahl der Bücher, Zeitschriften und Zeitungen habe beständig zugenommen.

Der Rathenower Heimatdichter Joachim Christian Blum hatte bereits um 1780 einen Lesekreis in seiner Heimatstadt ins Leben gerufen. Wie der Chronist Samuel Christoph Wagener berichtet, hatte der Dichter 1789 sogar die Schule „in den Besitz einer nicht unbeträchtlichen Sammlung von Landkarten und Büchern“ gebracht. Beides seien für damalige Verhältnisse in einer Kleinstadt erstaunliche Taten gewesen, berichtet Bettina Götze. Das spreche für die Aufgeschlossenheit und Interesse an Informationen.

Aufschwung im 19. Jahrhundert

Die industrielle Entwicklung in Deutschland, in Rathenow natürlich vor allem die optische Industrie, brachte einen Aufschwung für die Städte. In diesem Kontext sei auch die Entwicklung der Massenpresse im 19. Jahrhundert zu betrachten, stellt Bettina Götze fest. Nicht zu unterschätzen sei die Liberalisierung auch in Bezug auf die Informations- und Pressefreiheit, die allerdings später wieder deutlich eingeschränkt worden sei. Mit dem zunehmenden technischen Fortschritt seien auch Neuerungen im Zeitungssatz und -druck eingeführt worden. 1812 sei die Schnellpresse erfunden worden.

Als Johann Friedrich Flick seine erste Ausgabe des Wochenblatts zusammenstellte, verfasste er selbst eine humorvolle Einführung für die Leser. „Die Zeitung wimmelt voller Lügen, wie Ihr aus Erfahrung wisst und macht dem Leser kein Vergnügen, weil wieder Ruh und Friede ist“, reimte er und setzte fort: „Deswegen fehlt für Mann und Weib es an gedrucktem Zeitvertreib. Um diesen Übelstand zu heben, beschließen wir herauszugeben, ein extra schönes Wochenblatt.“

Von Bernd Geske