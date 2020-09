Rathenow

Reichsbürger – also Menschen, die die Bundesrepublik Deutschland als ihren Staat nicht anerkennen – gibt es im Westhavelland genauso wie anderswo in Brandenburg. Manchmal geben sie sich zu erkennen. Auf Kundgebungen gegen Corona in Rathenow oder bei der „Querdenken“-Demonstration am vergangenen Wochenende in Berlin.

Man darf die Bewegung allerdings nicht überbewerten. Die Ordnungsämter müssen sich immer wieder mal mit ihnen auseinandersetzen, auch Gerichte oder die Polizei. Wirklichen Schaden richten sie noch nicht an. Reichsbürger ist nicht gleich Reichsbürger. Denn wie bei allen Bewegungen gibt es einen harten Kern – der ist auch in dieser Region übersichtlich.

Und dann gibt es die Sympathisanten, die nicht alle Reichsbürger-Thesen – aber eben gemeinsam mit ihnen demonstrieren – gegen „Die da oben“.

Es gilt wachsam zu sein, damit man Gefahren, wenn sie sich am Horizont doch einmal konkreter abzeichnen, schnell erkennt. Das Rathenower Aktionsbündnis für Toleranz ist ein gutes Fieberthermometer.

Von Joachim Wilisch