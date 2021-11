Rathenow: Weihnachtsbaum vor dem Kulturzentrum aufgestellt

Rathenow

Die Zeiten mögen unsicher und ungemütlich sein – aber auf eines ist Verlass. Sobald der Totensonntag vorbei ist, wird der Rathenower Weihnachtsbaum aufgestellt.

So war es auch am Montagvormittag. Gegen 9.30 Uhr bog ein Tieflader aus der Goethestraße auf den Märkischen Platz. Auf der Ladefläche festgeschnallt: Eine stattliche Fichte, die vor dem Kulturzentrum bis ins neue Jahr hinein festlichen Glanz verbreiten soll.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gegen 8 Uhr hatte Stadtförster Thomas Querfurth mit seinem Team den Baum im Stadtwald gefällt und fachgerecht auf den Laster geladen. Rund 30 Jahre habe die Fichte Zeit gehabt, sich zu entwickeln, so Querfurth. Weil der Baum schon vor Jahren als Kandidat für den Märkischen Platz auserkoren wurde, hatten die Forstmitarbeiter diesen schön freigestellt, um ihm ein ungestörtes Wachstum zu ermöglichen.

Stattlicher Baum

Der Aufwand hat sich gelohnt. Der rund 17 Meter hohe Baum ist von geradem Wuchs und hat dichte, grüne, bis zum Boden reichende Äste. Kahle Stellen suchr man vergebens.

Vor dem Aufstellen, wurde der Stamm von Mitarbeitern der Stadtförsterei passend gemacht. Quelle: Markus Kniebeler

Das Aufstellen der Fichte war in noch nicht einmal einer Stunde erledigt. Sobald der Baum am Haken des Krans hing, passten die Forstleute ihn in den vorgefertigten Führungsschacht ein, fixierten den Stamm mit stabilen Holzkeilen und dem schweren Stahlgestell, das eigens zu diesem Zweck vor Jahren gefertigt worden war. Das Schmücken der Fichte übernahmen traditionell Mitarbeiter der Rathenower Wärmeversorgung.

Keine geeigneten Angebote von Privatleuten

Dass in diesem Jahr kein Baum von Privatleuten, sondern ein Exemplar aus dem Stadtwald ausgewählt wurde, hat schlicht und einfach mit dem Mangel an geeigneten Exemplaren zu tun. Es habe zwar einige Angebote gegeben, sagte Thomas Querfurth. Doch keines habe den Ansprüchen genügt.

Der Baum bleibt traditionell bis nach dem Jahreswechsel stehen. In den ersten Tagen des neuen Jahres wird er dann abgeschmückt, demontiert und entsorgt.

Von Markus Kniebeler