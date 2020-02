Wer bezahlt die Sanierung des Körgrabens?

Rathenow

Die Sanierung des maroden Körgrabens ist beschlossene Sache. Nachdem das Vorhaben mehrfach verschoben worden war, hat der Landesbetrieb Straßenwesen angekündigt, im Sommer mit der Sanierung des Entwässerungsrohres zu beginnen. ( MAZ berichtete) Erneuert wird der letzte, rund 130 Meter lange Abschnitt des Rohres, das die Fehrbelliner Straße und den Rewe-Parkplatz unterquert, bevor es an dessen nordwestlicher Ecke in den Stadtkanal mündet.

Frage der Kostenverteilung

Noch nicht geklärt ist, wer die Kosten für die Sanierung des Grabenstücks übernimmt. Seit Jahren streiten sich die Stadt Rathenow und der Wasser- und Bodenverband „Untere Havel-Brandenburger Havel“ über diese Frage. Nun hat, nachdem der Fall durch mehrere Instanzen gewandert ist, das Oberverwaltungsgericht ( OVG) Anfang Januar ein Urteil gefällt. Die erhoffte Klarheit hat dieses aber nicht gebracht.

Entscheidung an der Kreis zurückverwiesen

Denn das Gericht hat die Sache dorthin zurückverwiesen, wo sie vor Jahren ihren Ausgang genommen hatte: an die Untere Wasserbehörde. Die hatte, weil die beiden Beteiligten sich nicht einigen konnten, vor Jahren festgelegt, dass der Wasser- und Bodenverband sich mit 50 000 Euro an der Sanierung zu beteiligen habe. Den Rest müsse die Stadt aufbringen. Nach damaliger Kostenschätzung handelt es sich um einen Betraf von knapp einer Million Euro.

Komplizierte Sachlage Der Körgraben verbindet den Wolzensee mit dem Rathenower Stadtkanal. Über ihn werden große Teile des Rathenower Zentrums entwässert. Es handelt sich um ein oberirdisches Gewässer II. Ordnung. Ende des 19. Jahrhunderts wurde es auf den letzten rund 500 Metern durch die damalige Stadtgemeinde Rathenow im Zuge der Erschließung und Bebauung der Neustadt unterirdisch verlegt. Der komplizierte Streit dreht sich, kurz gesagt, um die Frage, wer für die Sanierung aufkommen muss der Eigentümer des Bauwerks (die Stadt) oder der Wasser- und Bodenverband, dem die Unterhaltung des Grabens obliegt.

Gegen diese Entscheidung ging die Rathenower Verwaltung gerichtlich vor. Sie sei zwar Eigentümerin des Rohres, aber für die Unterhaltung desselben sei der Wasser- und Bodenverband zuständig. Deshalb könne die getroffene Kostenverteilung nicht akzeptiert werden.

Zuständigkeit geklärt, Finanzierung nicht

Im Laufe der folgenden Auseinandersetzungen vor Gericht wurde bestätigt, dass der Wasser- und Bodenverband als Aufgabenträger zuständig ist für den Unterhalt des Grabens. Allerdings bedeute das nicht, dass er die Kosten allein zu tragen habe.

Dem folgt das OVG in seinem jüngsten Urteil. Es sei angemessen, wenn die Stadt mindestens ein Drittel der Kosten trage, so die Empfehlung an die Untere Wasserbehörde, die vom Gericht verpflichtet wird, die Kosten nach dieser Maßgabe neu zu verteilen.

Wasserbehörde in der Pflicht

„Die Wasserbehörde muss eine neue Kostenverteilung ermitteln und hierzu alle Beteiligten angemessen anhören, bevor sie einen neuen Bescheid erlassen kann“, heißt es in einer Mitteilung des Kreises. Ein solches Verfahren werde mindestens drei Monate dauern.

Dass danach Klarheit herrschen wird, darf bezweifelt werden. Denn gegen den Bescheid der Wasserbehörde kann erneut gerichtlich vorgegangen werden.

„Das kann sich noch lange hinziehen“, sagt Winfried Rall, der Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes. Aber unabhängig davon sei der Verband verpflichtet, das Vorhaben vorzufinanzieren. „Eines ist klar“, so Rall. „Der Graben wird ab diesem Sommer saniert.“ Sobald die konkreten Kosten ermittelt seien, werde man die (Vor)Finanzierung angehen.

Verband muss vorfinanzieren

Um das Geld aufzubringen, gebe es zwei Möglichkeiten, so Rall. „Wir können die Mitgliedsbeiträge erhöhen oder einen Kredit aufnehmen.“ Aber auch den müsse man am Ende über die Beiträge refinanzieren.

Weil das Gericht festgelegt hat, dass die Stadt mindestens ein Drittel der Kosten tragen muss, will der Verband die Stadt anhalten, dieses Drittel in die Vorfinanzierung einzubringen. Die Frage ist, ob die Stadt von der Wasserbehörde zu einer höhern Beteiligung verpflichtet wird – das Wort „mindestens“ ließe das ja zu. Und ob die Stadt dann bereit wäre, diese Festlegung zu akzeptieren. „Wir warten jetzt erst einmal auf den Bescheid“, sagt Rathenows Bauamtsleiter Matthias Remus. „Und dann sehen wir weiter.“

Von Markus Kniebeler