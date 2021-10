Wieder ist offenbar der Feuerteufel rumgegangen: In Rathenow musste die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag zwei Brände löschen. Stadtwehrführer Jörg Eichmann lobt das beherzte Eingreifen von Anwohner.

