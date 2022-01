Rathenow: Wo sind die ganzen Sitzbänke hin?  

Rathenow

Aufmerksame Bürger haben bemerkt, dass in den vergangenen Tagen Sitzbänke in der Rathenower Innenstadt verschwunden sind. Auf dem Märkischen Platz, auf dem August-Bebel-Platz und anderswo sind auf dem Boden nur noch die Stellen zu erkennen, an denen die Sitzmöbel bis vor Kurzem gestanden haben.

Wer nun vermutet, dass Kriminelle ihr Unwesen getrieben haben, der sitzt einem Irrtum auf. Denn in jedem Winter passiert es, dass Sitzbänke für einige Zeit aus dem Stadtbild verschwinden. Der Grund ist ebenso einleuchtend wie schnell erklärt. „Die Bänke werden von Mitarbeitern des städtischen Betriebshofs abmontiert, um Wartungs- und Reparaturarbeiten vorzunehmen“, sagt Rathenows Pressesprecherin Anne Kießling.

Das geschehe jedes Jahr. Bewusst würden diese Arbeiten in die Wintermonate verlegt, weil die Bänke in der kalten Jahreszeit am ehesten entbehrlich seien. Außerdem sei jetzt, wenn die Mitarbeiter nicht gerade im Streu- und Schneeräumeinsatz seien, die Zeit für solche Aufgaben vorhanden.

Rund 50 Bänke werden überarbeitet

André Sebastian, Mitarbeiter des Betriebshofs, ist einer derjenigen, die sich um die Aufarbeitung der Bänke kümmern. Rund 25 Stück stehen vor einer Halle. Sie wurden in den vergangenen Tagen im Stadtzentrum abmontiert und auf das Betriebshofgelände gebracht. Weitere 25 warten nach Auskunft von Yves Reimer in der Werkstatt des städtischen Weinbergfriedhofs auf eine Behandlung.

Diese Bänke auf dem Betriebshofgelände müssen noch überarbeitet werden. Quelle: Markus Kniebeler

Was genau gemacht wird, hängt von dem Zustand der Bänke ab. Bei nahezu allen sind Graffiti-Schmierereien zu beseitigen. Außerdem werden die hölzernen Lehnen und Sitzbänke einer genauen Prüfung unterzogen. Sind Latten locker, verwittert oder auf andere Art beschädigt, werden sie ausgetauscht. Und auch die Untergestelle aus Metall werden unter die Lupe genommen und – wenn nötig – gereinigt und repariert.

Vandalismus- und Witterungsschäden

Oft, aber nicht immer, ist Vandalismus die Ursache für die Schäden an den kommunalen Sitzmöbeln. Auch die Witterung hinterlässt im Laufe eines Jahres ihre Spuren, vor allem an den hölzernen Teilen der Bänke. Die werden dann zuerst mit einem Schleifgerät bearbeitet, danach imprägniert und zum Schluss mit einer Schutzlasur überzogen.

Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, bringen die Mitarbeiter des Betriebshofes die Sitzbänke an ihre angestammten Plätze zurück. Spätestens wenn die Sonne ihre ersten wärmenden Strahlen wieder gen Rathenow schickt, werden alle Bänke wieder an Ort und Stelle sein, verspricht Yves Reimer.

Von Markus Kniebeler