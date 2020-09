Rathenow

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung von zwei Männern auf einem Tankstellengelände an der Berliner Straße in Rathenow ist am Sonnabend gegen 23.40 Uhr ein Beteiligter verletzt worden. Der 28-Jährige rief die Polizei.

Die Beamten trafen am Tatort zunächst niemanden an. Der Verletzte kehrte dann aber zurück und sagte aus, dass er von einem Unbekannten aus einer Gruppe heraus nach einer verbalen Auseinandersetzung zu Boden gestoßen worden sei. Dabei sei eine Glasflasche zerbrochen, an der er sich verletzt habe.

Anzeige

Der bislang unbekannte Täter soll auf den am Boden Liegenden eingetreten haben. Dabei soll dessen Brille kaputt gegangen sein. Die Polizisten nahmen eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Von MAZ