Rathenow

Einen entspannten Wochenendausflug hatte Werner Steinfurth geplant. Am Ende wurde es eine wahre Odyssee für den 76-jährigen Rathenower.

Am Sonntag fuhr er gegen 13 Uhr mit seinem Elektromobil in den Zug der Linie RB34 in Richtung Stendal. Vorab hatte er das Zugpersonal der Hanseatischen Eisenbahn gefragt, ob er mitfahren könne. Die Mitarbeiter legten daraufhin eine entsprechende Rampe aus und wiesen ihm den Weg.

In Schönhausen stieg Steinfurth aus. Von dort wollte er mit dem Bus nach Tangermünde. „Ich gebe zu, ich hatte mich nicht vorher erkundigt, ob ich mit meinem E-Mobil mitfahren kann. Ich hatte Glück, der Busfahrer war sehr freundlich und nahm mich mit“, berichtet der Mann.

Plötzlich allein auf dem Geisterbahnhof

Nach einem Aufenthalt in der idyllischen Altstadt fuhr er wieder zum Bahnhof Schönhausen, wo eine unglaubliche Geschichte begann.

„Als ich einsteigen wollten, erklärte mir das Personal, sie können mich mit dem E-Mobil nicht mitnehmen. Man drückte mir eine Broschüre in die Hand mit dem Hinweis, ich soll mich dort beschweren. Der Zug fuhr davon und ich stand auf diesem Geisterbahnhof“, so Werner Steinfurth.

In einem Infokasten fand er die Servicenummer der Hanseatischen Eisenbahn. Als er dem Mitarbeiter am anderen Ende der Leitung von dem Vorfall erzählte, zeigte sich dieser schockiert und verärgert über das Verhalten der Kollegen.

In Stendal fährt der Zug wieder ohne ihn ab

Der Mitarbeiter kontaktierte das Zugpersonal, mit der Folge, dass man Werner Steinfurth beim nächsten Halt in Schönhausen anbot, bis nach Stendal mitzufahren und von dort zurück nach Rathenow.

„Plötzlich war es kein Problem, mich mitzunehmen. Eine Entschuldigung gab es aber nicht“, so Steinfurth. Er fuhr also mit nach Stendal und das Drama nahm seinen Lauf.

Der 76-Rathenower, der auf eine Rollstuhl angewiesen ist, stieg in Stendal aus, um seine Notdurft zu verrichten. „Danach stand ich zwei, drei Minuten neben dem Zug und wartete, dass das Personal die Rampe wieder auslegt, so dass ich einsteigen konnte. Allerdings vergeblich. Der Zug fuhr ohne mich los“, erzählt der Mann.

Steinfurth stellt Personal zur Rede

Inzwischen war es nach 18 Uhr. Weil Steinfurth im Pflegeheim lebt, das üblicherweise um 20 Uhr schließt, wählte er noch einmal die Servicenummer der Bahngesellschaft.

Dieses Mal half ihm der Mitarbeiter die Heimleitung zu informieren. „Ich hatte die Nummer noch nicht in meinem neuen Telefon abgespeichert und er war so nett, die Nummer im Internet zu suchen und dort anzurufen“, so der Rathenower.

Dann wartete Steinfurth wieder, dieses Mal auf dem Bahnhof in Stendal. Mit dem nächsten Zug konnte er schließlich nach Rathenow fahren. Auf der Weg dorthin stellte er das Zugpersonal noch einmal zur Rede.

Presseabteilung nimmt Stellung

„Der Mann sagte, er habe mich in Stendal gesucht, konnte mich aber nicht finden und sei dann losgefahren. Außerdem müsse er sich an Vorschriften halten.“

Die MAZ bat nun die Presseabteilung der Hanseatischen Eisenbahn, die seit Dezember die Linie Rathenow – Stendal betreibt, um eine Stellungnahme. Wie eine Mitarbeiterin erklärt, können E-Mobile nicht ohne Weiteres im Zug mitfahren.

„Diese Fahrzeuge sind viel schwerer als herkömmliche Rollstühle. Sie können deshalb nicht auf allen Strecken problemlos transportiert werden. Zudem muss das Personal für jeden Ein- und Ausstieg eine Rampe auslegen.“

Die Mitarbeiterin empfiehlt E-Mobil-Fahrern, sich eine Woche vor Reiseantritt anzumelden. „Das ist leider nicht praktisch, aber derzeit die beste Lösung. Den Vorfall bedauern wir natürlich zutiefst“, so die Mitarbeiterin. Für Werner Steinfurth ist das neu: „In anderen Zügen hatte ich noch nie Probleme.“

Von Christin Schmidt