Rathenow

Am Dienstag gegen 16.15 Uhr missachtete eine Autofahrerin im Bereich der Straße Am Körgraben in Rathenow die Vorfahrt eines anderen Pkw, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Verletzt wurde niemand, aber beide Autos konnten wegen der Schäden nicht mehr aus eigener Kraft weiter fahren. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Von MAZ