Rathenow

Unaufmerksamkeit beim Rückwärtsfahren war offenbar die Ursache eines Verkehrsunfalles in der Karl-Gehrmann-Straße in Rathenow. Ein Pkw Suzuki und ein Pkw Mercedes waren dort am Dienstagabend gegen 17.20 Uhr zusammengestoßen. Alle Beteiligten blieben unverletzt und beide Autos waren weiterhin fahrbereit.

Polizisten kamen zur Unfallaufnahme zum Einsatz. Zur Höhe der an den Fahrzeugen entstandenen Schäden können noch keine Angaben gemacht werden.

Von MAZonline