Rathenow

Am Sonntagmorgen sind in Rathenow in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rückte aus zum Parkplatz der Stadtverwaltung, um die beiden Brände zu löschen. Der Einsatz dauerte von 6.30 Uhr bis 8 Uhr. Weitere Einzelheiten, auch zur Brandursache, sind noch nicht bekannt.

Erst in der Nacht zu Sonnabend brannten vier Papiermüllcontainer und eine Restmülltonne in der Wilhelm-Külz-Straße in Rathenow.

Ein mutmaßlicher Brandstifter stellte sich

Damit setzt sich die Brandserie weiter fort. Eine Jugendbande von mutmaßlichen Brandstiftern war erst vor wenigen Tagen aufgeflogen, nachdem sich der Haupttäter gestellt hatte.

Den vier jungen Leuten zwischen 15 und 19 Jahren, darunter zwei junge Mädchen, wirft die Polizei vor, zwischen Mitte September und Ende Oktober sieben Brände gelegt zu haben.

Von MAZonline