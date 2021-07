Rathenow: Zwei Autos starten nebeneinander bei Grün – dann kommt es zum Unfall

Rathenow

Ein Peugeot und ein Mazda sind am Mittwochmorgen auf der Milower Landstraße in Rathenow an einer Ampel zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge hielten gegen 7.15 Uhr an einer roten Ampel, wobei die Fahrerin des Peugeot auf der linken und der Fahrer des Mazda auf der rechten Spur stand.

Als die Ampel auf Grün schaltete und beide Fahrzeuge anfuhren, kam es zum Zusammenstoß der Außenspiegel. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 450 Euro. Nach der Unfallaufnahme konnten beide Autofahrer ihren Weg fortsetzen.

Von MAZonline