Rathenow

Mit zwei platten Reifen fand am Montagmorgen gegen 8.20 Uhr der Besitzer eines Pkw Dacia sein Fahrzeug vor, das er am Abend zuvor am Grünauer Weg in Rathenow abgestellt hatte. Ganz offenbar hatten unbekannte Täter in der Nacht zuvor die Reifen zerstochen.

Polizisten nahmen eine Strafanzeige dazu auf und die Kripo ermittelt nun zu den Hintergründen. Der Sachschaden wird mit 200 Euro angegeben.

Von MAZ