Rathenow

Einen Schaden in Höhe von rund 4.500 Euro haben bislang unbekannte Täter hinterlassen, die in der Nacht zum Freitag auf das Gelände einer Firma in Rathenow vorgedrungen sind. Sie brachen zwei Transporter auf, aus denen sie diverse Werkzeuge entwendeten.

Wie genau die Täter auf das Gelände gelangten, ist noch nicht geklärt. Polizisten suchten nach Spuren und nahmen eine Anzeige auf.

Von MAZ