Einen Rathenower Bürgerhaushalt wird auch in den Jahren 2021 und 2022 geben. Das hat Wirtschaftsamtsleiter Alexander Goldmann jüngst im Hauptausschuss mitgeteilt. Die Mitglieder der „Arbeitsgruppe Bürgerbudget“, in der Vertreter der Verwaltung und Stadtverordnete sitzen, hätten dafür plädiert, das 2019 eingeführte Modell der direkten Bürgerbeteiligung um zwei Jahre zu verlängern.

Hoffnung auf mehr Beteiligung

Mit der Entscheidung verbunden ist die Hoffnung, dass sich künftig mehr Menschen an der Abstimmung beteiligen. In diesem Jahr waren in der Schlussabstimmung 250 Stimmen abgegeben worden.

„Das ist ausbaufähig“, so Goldmann. Allerdings wisse in diesem Jahr niemand, welchen Einfluss die Corona-Pandemie, die während der Abstimmungsphase zum Bürgerhaushalt besonders stark wütete, auf die Lust an der Beteiligung gehabt habe. Möglicherweise hätten die Menschen anderes im Sinn gehabt, als sich an der Abstimmung des Bürgerhaushalts zu beteiligen.

Alexander Goldmann, Wirtschaftsamtsleiter der Stadt Rathenow. Quelle: Markus Kniebeler

Auch aus diesem Grunde soll das junge Projekt um zwei Jahre verlängert werden. Die Mitglieder des Hauptausschusses begrüßten diese Entscheidung. „Wir müssen die Bürger motivieren, sich zu beteiligen“, sagte Daniel Golze, Fraktionschef der Linken. Und nahm damit alle Stadtverordneten in die Pflicht.

Premiere im Jahr 2019

Im Jahr 2019 war die Stadt Rathenow dem Vorbild anderer Kommunen gefolgt und hatte einen kleinen Teil des Haushalts – 75000 Euro – zur direkten Abstimmung freigegeben.

Derzeit werden die elf Projekte, auf die nach Willen der Bürger das Geld verteilt werden soll, umgesetzt. Das neue Beachvolleyballnetz am Wolzensee hängt bereits. Die Anschaffung von 16 Mülleimern zur Aufstellung im Stadtgebiet ist in die Wege geleitet. Und auch die restlichen Vorhaben – darunter die Neugestaltung des Grützer Spielplatzes und die Aufstellung von Radboxen am Rathenower Bahnhof – sollen bis Ende des Jahres erledigt sein.

Ernüchternde Erfahrung

Übrigens hatte die Stadtverwaltung bei der Abstimmung in diesem Jahr versucht, die Beteiligung am Bürgerhaushalt zu erhöhen, indem sie das Mindestalter von 16 auf 14 Jahre absenkte. Allerdings fiel das Ergebnis dieser Operation ernüchternd aus. Nach Auskunft Goldmanns beteiligte sich aus dieser Altersgruppe nicht eine Person an der Abstimmung des Bürgerhaushaltes.

