Rathenow: Zweimal Corona im Jahngymnasium

Rathenow

Die Schülerinnen und Schüler von zwei 8. Klassen des Jahngymnasiums Rathenow befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne, weil es dort jeweils einen Corona-Fall gegeben hat. Insgesamt sind es 49 Mädchen und Jungen. Die beiden Klassen sind mit fast einer Woche Abstand nach Hause geschickt worden.

Das Gesundheitsamt des Landkreises gibt dazu keine Auskünfte, weil es nach eigenen Angaben gegenwärtig sehr viel Arbeit hat. Es verweist darauf, Informationen von der Schule einzuholen.

Anzeige

Erster Test positiv

Am 11. November hat die Mutter eines Mädchens einer 8. Klasse der Schule mitgeteilt, dass ihre Tochter positiv auf das Corona-Virus getestet worden ist, teilt Schulleiterin Anke Koch mit. Die Schule habe daraufhin noch am Vormittag die Eltern der Klasse informiert, dass ihre Kinder in die häusliche Quarantäne gehen sollen. Dem Gesundheitsamt seien alle Daten zugearbeitet worden, wie die Familien erreichbar sind.

Sie habe keine Informationen darüber bekommen, ob die Schülerinnen und Schüler alle getestet wurden, sagt Anke Koch. Das Gesundheitsamt habe aber mitteilt, dass alle am 23. November wieder in die Schule kommen dürfen.

Anke Koch, Schulleiterin des Jahngymnasiums. Quelle: privat

Am Dienstag informierte dann der Vater eines Jungen einer anderen 8. Klasse die Schule, dass sein Sohn positiv getestet worden ist. Er war wegen Krankheit da schon seit einigen Tagen nicht mehr in der Schule gewesen. So wurde noch eine zweite 8. Klasse in die häusliche Quarantäne geschickt. Hier gibt es bislang noch kein Datum für die mögliche Rückkehr in die Schule.

Auch Lehrkräfte, die in den Klassen unterrichtet haben, sind auf das Corona-Virus getestet worden oder sollen getestet werden. Sie bekommen vom Gesundheitsamt nur Bescheid, falls ihr Test positiv ausgefallen ist.

Zu Hause Distanzunterricht

Die Klassen, die sich jetzt zu Hause befinden, lernen dort weiter im Distanzunterricht. Das Gymnasium hat für solche Fälle schon vor einiger Zeit ein Konzept erarbeitet. Über die HPI-Schulcloud werden den Mädchen und Jungen Aufgaben geschickt und sie können auf diesem Wege auch Fragen an die Lehrkräfte stellen.

„Wir hatten schon damit gerechnet, dass es auch an unserer Schule einen Corona-Fall geben könnte“, sagt Anke Koch. Man könne aber davon ausgehen, dass die Hygienemaßnahmen gut und richtig waren. Die Wahrscheinlichkeit sei sehr hoch, dass sich die zwei betroffenen Kinder nicht in der Schule angesteckt haben.

In den Pausen getrennt

Die Mädchen und Jungen müssen mit Ausnahme des Unterrichts im Schulgebäude Masken tragen und Sicherheitsabstand halten. Ihnen sind unterschiedliche Ein- und Ausgänge zugewiesen worden. Die Wege auf den Fluren sind markiert worden. Die Räumlichkeiten werden regelmäßig gelüftet. In den großen Pausen benutzen die 5. bis 9. Klassen den Innenhof. Die 10. bis 12. Klassen gehen indes in das Wäldchen an der Nordseite, damit die Abstände größer sein können.

Die Schülerinnen und Schüler der 11. und 12. Klassen seien sehr diszipliniert, berichtet Anke Koch. Für sie gebe es ab 2. November die Vorschrift, dass sie auch im Unterricht Masken tragen müssen. Der Grund sei, dass es durch das Kurssystem viele Wechsel gibt.

Meist im gleichen Raum

Die 5. bis 10. Klassen bleiben aber die meiste Zeit im gleichen Raum. Wenn sie manchmal andere Fach- oder Kursräume nutzen, desinfizieren sie alles, wenn sie den Raum verlassen. „Das klappt sehr gut“, resümiert Anke Koch.

Ihre Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt hebt die Schulleiterin als positiv hervor. Auf all ihre Fragen habe sie immer kompetent Auskunft bekommen. Es habe sofort Elternbriefe und Flyer über die Quarantäne zur Verfügung gestellt. Und wie es von nun an weiter gehe, das entscheide auch das Gesundheitsamt.

Von Bernd Geske