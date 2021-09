Rathenow

Zur langfristigen Bindung der jungen Fachkräfte an den Optikstandort Rathenow führt die Stadt bei der Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) seit einigen Jahren einen Begrüßungstag durch. Empfangen wurden die neuen Optik-Studenten der Technischen Hochschule Brandenburg (Bachelorstudiengang Augenoptik und Gerätetechnik) sowie die neuen Auszubildenden des Oberstufenzentrums Havelland (Augenoptiker und Verfahrensmechaniker für Brillenoptik).

Insgesamt beginnen 62 Augenoptiker und Augenoptikerinnen, und acht Verfahrensmechaniker und Verfahrensmechanikerinnen für Brillenoptik ihre Ausbildung beim OSZ Havelland in Rathenow und im Aus- und Weiterbildungszentrums der Augenoptiker- und Optometristen-Innung. Sie starten nun ihre dreijährige Ausbildung.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Außerdem wurden in Rathenow noch 15 Studenten, die ihr Studium für Augenoptik und Gerätetechnik an der Technischen Hochschule Brandenburg beginnen, am Mittwochvormittag im Kulturzentrum Rathenow begrüßt.

Begrüßung der Studenten und Auszubildenden

Willkommen geheißen wurden die Lehrlinge und Studenten durch Alexander Goldmann, Wirtschaftsamtsleiter der Stadt Rathenow. In seiner Begrüßung hob er nochmals die enge Verbundenheit der Stadt Rathenow mit der optischen Industrie hervor. Anschließend hielt Bettina Götze, Leiterin des Kulturhauses Rathenow und Museumsleiterin einen Vortrag zur Geschichte der Optik.

Vortrag von Bettina Götze im KUZ vor den neuen Optik Studenten und Azubis. Quelle: Jürgen Ohlwein

Auch der Schulleiter des Oberstufenzentrums Havelland Oberstudiendirektor Eckhard Vierjahn begrüßte die Auszubildenden. „Heute sind wir hier im Kulturzentrum. 2024 wird sich an dieser Stelle der Kreis auch wieder schließen. Dann werden hier die Gesellen freigesprochen“, so Eckhard Vierjahn.

Optik-Stadt-Rallye durch Rathenow

Anschließend ging es mit einer Optik-Stadt-Rallye durch Rathenow. Die angehenden Studenten und Azubis lernten so Orte der Optikgeschichte, optische Unternehmen und Einrichtungen und Institutionen mit Optikbezug kennen und mussten Fragen auf einer Wissens-App beantworten.

Dabei wurden die Teilnehmer in kleine Gruppen eingeteilt. Für zwölf Teams ging es zu Fuß durch die Stadt oder mit dem Shuttle-Bus zu den optischen Betrieben und Institutionen. Für die besten Teams gab es am Ende der Stadtrallye im Optikpark Rathenow Gutscheine für die Pizzeria, den Candy-Shop oder fürs Kino zu gewinnen.

Team Fünf der Stadt-Rallye bei den Schleusenspuckern. Quelle: Jürgen Ohlwein

Team fünf hatte sich als Erstes durch die Stadt zu kämpfen. Unter ihnen Alaa Alzeir aus Eberswalde. Der 30-Jährige stammt aus Syrien. „Ich habe schon in meiner Heimat bei meinem Vater, der als Augenoptiker arbeitet, mitgeholfen. Ich lebe zurzeit in Eberswalde und will den Beruf des Augenoptikers im OSZ in Rathenow erlernen. Ich hoffe das mir die Erfahrung, die ich bei meinem Vater sammeln konnte, hier bei der Ausbildung hilfreich ist“, so Alaa Alzeir.

Optik-Student aus Rathenow

Auch Moritz Jung ist im Team Fünf. Er beginnt sein Studium für Augenoptik und Gerätetechnik an der Technischen Hochschule Brandenburg. „Hier möchte ich nach dem Bachelorabschluss meinen Master of Photonics machen. Ich habe mich schon immer für Technik interessiert und den anderen gegenüber ein Vorteil, ich komme aus Rathenow. Das war für unser Team gut, weil ich mich in der Stadt gut auskenne“, so der ehemalige Schüler des Jahn Gymnasiums.

Zwei, die mit dem Team Sechs unterwegs waren, sind Stine Richter und Amy Kopecky. Stine Richter ist 20 Jahre alt und kommt aus Lübben im Spreewald. „Ich bin durch eine Freundin, die in der Optikbranche arbeitet, auf den Beruf des Augenoptikers aufmerksam geworden. Die Kombination aus Handwerk und die Nähe zum Kunden waren für meine Entscheidung, den beruf der Augenoptikerin zu lernen, ausschlaggebend. Ich bin jetzt drei Tage hier in Rathenow und finde die Stadt toll“, so Stine Richter.

Stine Richter und Amy Kopecky wollen Augenoptikerinnen werden. Quelle: Jürgen Ohlwein

Auch Amy Kopecky aus Cottbus hat die Stadt Rathenow schon in ihr Herz geschlossen. „Ich gehe gerne Laufen. Das kann man hier sehr gut an der Havel entlang. Auch mag ich abends die Lichter und die Wasserfontänen am Brunnen auf dem Märkischen Platz da kann man gut abschalten und entspannen.“ Sie habe ein Praktikum bei einer Augenoptiker-Firma gemacht. Das hat ihr so gut gefallen, dass sie sich weiter informiert und für eine Ausbildung bei der Firma Krass-Optik beworben habe. „Jetzt bin ich hier und lerne den Beruf der Augenoptikerin“, so Amy Kopecky.

Der Begrüßungstag wird den Teilnehmern sicherlich in Erinnerung bleibt. So lernten sie nicht nur die Stadt Rathenow kennen, sondern auch die Geschichte der Stadt und vieles Wissenswerte, was für ihre Ausbildung oder das Studium vielleicht mal gebraucht wird. Auf jeden Fall hat es den Studenten und Auszubildenden viel Spaß gemacht, da sie auch die Chance hatten, sich etwas näher kennenzulernen.

Unterstützt wird der Tag vom Landkreis Havelland, dem Optiknetzwerk Optic Alliance Brandenburg Berlin (OABB), der Technischen Hochschule Brandenburg, dem Oberstufenzentrum Havelland, der Augenoptiker- und Optometristen-Innung des Landes Brandenburg, dem Kulturzentrum Rathenow, dem Optik Industrie Museum Rathenow, dem Tourismusverein Westhavelland und der Optikpark Rathenow GmbH.

Von Jürgen Ohlwein