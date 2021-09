Rathenow darf wieder tanzen: Das Tanzcafé öffnet seine Türen

Rathenow

567 Tage waren die Türen des Tanzcafés Angel’s geschlossen. Am Samstag darf nun wieder gefeiert werden. Betreiber Manuel Ruschitzka öffnet das Lokal für alle, die geimpft oder genesen sind. Sie dürfen sich am Sonnabend ohne Maske und Abstand auf der Tanzfläche austoben.

Seit einer Woche können im Land Brandenburg Veranstalter und Gastronomen selbst entscheiden, ob sie nach der 2G-Regel öffnen oder nach der 3G-Regel und so auch getesteten Personen Eintritt gewähren. Manuel Ruschitzka hat sich für die 2G-Regel entschieden.

„Würden wir für Geimpfte, Genesene und Getestete öffnen, müssten alle eine Masken tragen und Abstand halten. Außerdem ist dann nur ein Gast je zehn Quadratmeter erlaubt. In unserem Fall hätten wir somit Platz für 20 bis 30 Gäste. Das ist natürlich unwirtschaftlich und nicht sinnvoll. Und ganz ehrlich, wie will man mit Abstand und Maske feiern und tanzen?“, so der 41-Jährige.

Am Dienstag hat er die Technik in Betrieb genommen und einen Licht- und Soundcheck durchgeführt – mit Erfolg. Die Anlage läuft. Gerade wird noch die Bar bestückt, die Tische und der Tresen werden freigeräumt und alles für die langersehnte Wiedereröffnung hergerichtet, denn in den letzten Monaten diente das Lokal als Lagerraum.

DJ-Pult statt Pizzaofen

Von Januar bis Mai hatte Manuel Ruschitzka, der auch die Eisbar Rokoko sowie zwei Lokale im Sankt Annen Center in Brandenburg/Havel betreibt, hier sogar Pizza gebacken. Eine kreative Idee, um in der Krise nicht ganz untätig zu sein. Pizza soll es im Angel’s vorerst aber nicht geben. Vorrang hat nun das Tanzlokal. Das wird vorerst wieder jeden Sonnabend öffnen – zumindest so lange das erlaubt ist.

Nachdem Ruschitzka am 18. September auf Facebook die Wiedereröffnung öffentlich angekündigt hatte, ließen die ersten Reaktionen nicht lange auf sich warten. „Es wird ja auch Zeit! Dann sehen wir uns endlich wieder. Ich freue mich schon“, verkündete Stammgast Guido Hoppe. Mit dabei ist am Samstag auch Marco Tominski. Er will mit Freunden ins Tanzcafé kommen. „Endlich wieder feiern in unserer Diskothek“, schreibt der Rathenower in einem Kommentar.

DJ freut sich nach 19 Monaten Pause auf das Angel’s

Auf das Wiedersehen auf der Tanzfläche freuen sich aber nicht nur die Gäste. Auch DJ René Kopitzke kann es kaum erwarten, hinterm Pult zu stehen und mit Tanzmusik für gute Stimmung zu sorgen. Bereits seit 2003 bringt er die Menschen in dem Rathenower Traditionslokal zum Tanzen.

Zuletzt konnte er das am 29. Februar 2020 tun. Bis auf einige Familienfeiern, die er mit Musik bereichern durfte, war es seither für den Knoblaucher sehr still. Das soll sich nun ändern.

„Am kommenden Samstag steht meine erste öffentliche Veranstaltung seit fast 19 Monaten an und darauf freue ich mich sehr. Mich erinnert das schon fast an die ,alte Normalität’, sagt Kopitzke. Er hofft auf einen guten Zulauf von feierwilligen Gästen. Am liebsten wäre ihm ein ausverkauftes Haus.

2G-Regel sorgt für Unmut

Kopitzke ist einer von sieben DJs, die vor Corona im Angel’s regelmäßig Discofox, Popmusik und Schlager spielten und die nun wieder ihrer Tätigkeit nachgehen können. Die fünf Mitarbeiter, die vor der Krise an den Wochenenden im Tanzlokal jobbten, sind jedenfalls alle wieder dabei, so Ruschitzka.

Er weiß, dass nicht alle über die aktuelle Regelung glücklich sind. Einige haben ihren Unmut in Kommentaren auf Facebook zum Ausdruck gebracht. „Es gibt den einen oder anderen, der sich darüber empört, dass es überhaupt Vorschriften gibt und wir uns an die Vorgaben der Regierung halten“, berichtet Ruschitzka. Wie angekündigt, hat er politisch orientierte Kommentare rigoros gelöscht. Er betreibe ein Geschäft und dabei gelte es, sich an gesetzliche Vorgabe zu halten.

Wie sich diese auf die Wiederöffnung auswirken, könne er nicht einschätzen. „Wir wissen nicht, was uns erwartet, wir lassen uns am Sonnabend einfach überraschen“, so der Rathenower. Er ist froh, dass im Angel’s wieder getanzt wird. Jeder habe die Chance, sich impfen zu lassen, deshalb sei es nachvollziehbar und legitim, dass Diskotheken nun öffnen dürfen.

Von Christin Schmidt