Rathenow

Wie würdigt man einen Jubilar, der 700 Jahre auf dem Buckel hat? Am besten mit einer Aktion, die von ähnlich langer Wirkung sein wird. Hat sich jedenfalls das Team um Rathenows Stadtförster Thomas Querfurth gedacht. Am 18. Juni, dem Tag, an dem vor 700 Jahren Markgraf Waldemar per Urkunde die Schenkung des Guts Rodewald an die Rathenower Bürgerschaft besiegelte und damit die Geburtsstunde des Stadtwaldes markierte, wird auf dem Rauhen Berg ein Gedenkstein aufgestellt.

Wenn irgendwann die Urkunde zu Staub zerfallen ist, wird der Brocken noch auf dem Gipfel des zweithöchsten Rathenower Berges liegen. Denn dass er von dort verschwinden könnte, ist so gut wie ausgeschlossen. Dazu ist er schlicht und einfach zu schwer.

Zwei Tonnen schwerer Findling

Auf knapp zwei Tonnen schätzt Thies-Jan Knake, Juniorchef des Unternehmens Knake Natursteinwerk, den Koloss, der derzeit noch auf dem Firmengelände im Gewerbegebiet Grünauer Fenn liegt.

Hier wird er in den kommenden Tagen mit einer Inschrift versehen, die an die Geburtsstunde des Stadtwaldes erinnert. „700 Jahre Stadtforst. 1319 – 2019“ werden die Experten per Sandstrahl-Technik in die Oberfläche des Steins gravieren – damit in Zukunft jeder Passant, der auf dem Rauhen Berg unterwegs ist, versteht, warum an dieser Stelle ein so außergewöhnlicher Stein herumliegt.

Der Rauhe Berg im Rathenower Stadtwald. Hier soll der Gedenkstein am 18. Juni enthüllt werden. Quelle: Margit Semmler-Grade

Und um einen solchen handelt es sich in jedem Fall. Nicht nur wegen seines Gewichts von knapp zwei Tonnen. Sondern auch wegen seines Alters. „Ein Eiszeit-Findling, entdeckt in Mecklenburg-Vorpommern“ erklärt Knake. Wie alt der Stein genau ist, weiß auch der Experte nicht. Aber ein paar zehntausend Jahre wird er auf dem Buckel haben – mindestens.

Charakteristischer rötlicher Schimmer

Bei dem Findling handelt es sich um einen Gneis. Das sind Granite, die unter hohem Druck und bei hohen Temperaturen ihre Struktur verändern. Die klassischen Minerale Feldspat, Quarz und Glimm bestimmen die Färbung des Gesteins. Im Rathenower Fall kann auch der Laie einen rötlichen Schimmer gut erkennen.

Ende der Woche soll die Beschriftung des Steins fertig sein. Dann muss der Brocken noch an seinen Bestimmungsort gebracht werden. Das Semliner Unternehmen „Forst- und Erdarbeiten Werner Schulze“ übernimmt nicht nur den Transport, sondern hat den Stein auch bezahlt. Bürger haben mit Spenden die Beschriftung finanziert.

700 Jahre Rathenower Stadtwald Der 700. Geburtstag des Rathenower Stadtwaldes wird in diesem Jahr mit einer Reihe von Veranstaltungen gefeiert. Am 11. Mai fand im Festsaal der Mühle am Schwedendamm eine große Jubiläumsgala mit vielen Gästen statt. Am 18. Juni wird auf dem Rauhen Berg der Gedenkstein enthüllt. Außerdem bietet die Stadtförsterei geführte Wanderungen (16. August und 13. September) und Radtouren (15. Juni, 17. August und 14. September) durch den Stadtwald an. Anmeldung per mail: kultur@stadt-rathenow.de oder per Telefon 03385/596 413.

Aufgestellt wird der Stein in der kommenden Woche. Die Einweihung aber findet am Dienstag, dem 18. Juni statt, exakt 700 Jahre nach der Unterzeichnung der Schenkungsurkunde.

Kleine Wanderung vor der Enthüllung

Thomas Querfurth wird an diesem Tag eine kleine Wanderung durch den Stadtforst organisieren, bei der die Teilnehmer das eine oder andere Detail zur wechselvollen Geschichte des Waldes erfahren können.

Um 10 Uhr geht die Wanderung am Parkplatz am Ferchesarer Weg los. Nach knapp zwei Kilometern ist der 42 Meter hohe Gipfel des Rauhen Bergs erreicht. Dort wird dann der Gedenkstein enthüllt. Und er wird dort, wenn er nicht von einem Erdbeben oder anderen Naturkatastrophen verrückt wird, lange liegen bleiben. Vielleicht bis zur nächsten Eiszeit. Aber eine solche ist vorerst nicht in Sicht.

Von Markus Kniebeler