Nach der ersten Ernte: Ein Jahr Stadtgarten gefeiert

Rathenow

Gut ein Jahr ist es her, dass sich einige Rathenower zum ersten Arbeitseinsatz im Stadtgarten auf dem Weinberg trafen. Sie jäteten Unkraut, gruben den Boden um und ernteten die von der Buga übrig gebliebenen Kräuter.

Nicht wenige standen damals der Idee, einen öffentlichen Garten anzulegen, in dem jeder säen und ernten kann, skeptisch gegenüber.

Zwölf Monate und etliche Stunden Gartenarbeit später steht nun fest, das dieses Konzept in der havelländischen Kreisstadt sehr wohl funktioniert. Am Sonntag strömten so viele Menschen wie noch nie in den Stadtgarten.

Ein Fest für die fleißigen Helfer

Zwischen den Beeten trafen sich Jung und Alt, tranken Kaffee, ließen sich selbst gebackenen Kuchen schmecken, machten es sich auf Bänken gemütlich, um miteinander zu plaudern und den Kindern beim Spielen zu zusehen.

Dazu eingeladen hatten die Stinknormalen Superhelden, die damals auch die Idee hatten, einen Stadtgarten anzulegen. Mit dem Fest wollten sie sich bei den fleißigen Helfern bedanken, die in den letzten Monaten mit angepackt haben, und die erste Ernte feiern.

„Wir sind überglücklich, dass heute so viele Menschen den Weg hierher gefunden haben. Das Fest ist ein voller Erfolg und es zeigt, der Stadtgarten kommt gut an. Jung und Alt verbringen gemeinsam eine schöne Zeit, genauso haben wir uns das vorgestellt“, erklärte Rathenows erster hauptamtlicher Superheld, Katetschen Bernd.

Was ihn besonders freut, ist die Tatsache, dass alle Besucher mitgeholfen haben, so wenig Müll wie möglich zu produzieren.

„Wir haben ganz bewusst auf Einweggeschirr verzichtet und alle Gäste aufgerufen, sich eine Tasse mitzubringen. Das hat hervorragend geklappt und könnte Vorbild für künftige Veranstaltungen sein“, so Katetschen Bernd.

Ihm und seinen Mitstreitern ist es gelungen, jede Ecke des Garten zu beleben. Zwischen den Beeten konnten sich die Kinder ihre Gesichter bunt bemalen lassen und sich in einer Hüpfburg austoben, während die Erwachsenen an der Tauschbörse stöberten.

Der Stadtgarten wird gut angenommen

Gespannten fieberten alle bei der Tombola. Zu gewinnen gab es unter anderem frisch geerntete Kartoffeln aus dem Stadtgarten und Marmelade, natürlich aus Stadtgarten-Obst. Zudem hatten hiesige Unternehmen Preise zur Verfügung gestellt.

Knapp 20 Rathenower sorgten für eine große Auswahl an selbst gebackenem Kuchen. Und Michael Wrona brachte sogar ein Geschenk mit: einen Kirsch- und einen Birnenbaum für den Stadtgarten.

„Dieses Fest ist der Beweis dafür, dass der Stadtgarten von Jung und Alt gleichermaßen angenommen wird“, stellte Ute Arndt vom Vorstand der Bürgerstiftung Rathenow und Mitglied des Aktionsbündnisses fest.

Positives Fazit nach dem ersten Jahr

Sie findet es toll, dass sich eine Gruppe gefunden hat, die hier immer wieder neue Ideen umsetzen, wie zum Beispiel das Gambia-Beet, und sich um den Garten kümmert. „Ein Dank gilt auch den Mitarbeitern der Stadt, die regelmäßig gießen“, fügte Ute Arndt hinzu.

Daniel Golze, der als Vorsitzender der Fraktion Die Linke im Stadtparlament 2018 erfolgreich einen Antrag zur Unterstützung des Stadtgartens eingebracht hatte, ist mit der Entwicklung des Stadtgartens ebenfalls zufrieden:

„Das ist wirklich ein gelungenes Projekt und das gilt nicht nur für dieses Fest. Regelmäßig treffen sich hier die unterschiedlichsten Menschen und helfen mit. Ich würde mir wünschen, dass wir noch eine weitere Fläche im Zentrum finden, die etwas leichter zu erreichen ist“.

Helfer wünschen sich noch mehr Beteiligung

Zu denen, die regelmäßig im Stadtgarten aktiv sind, gehört unter anderem Kathrin Großmann vom Vorstand des Kita- und Hortbeirats.

„Ich komme gern mit meiner Familie hierher. Es macht einfach Spaß, gemeinsam zu jäten, zu säen und zu ernten. Wir sind im nächsten Jahr wieder dabei und ich hoffe, dass dann noch mehr Rathenower mithelfen. Denn das ist schließlich die Idee des Stadtgartens, dass sich viele einbringen“, betont Großmann.

Neben der festen Gruppe, die sich regelmäßig im Stadtgarten trifft, gibt es auch einige Rathenower, die bei Spaziergängen oder Joggingrunden über dem Weinberg einen Stopp im Stadtgarten einlegen, die Gießkanne in die Hand nehmen oder Unkraut zupfen.

Nach dem Fest am Sonntag dürften es vielleicht noch ein paar mehr werden, die sich hier regelmäßig bücken. Die Stimmung war jedenfalls bestens und hat gezeigt, die Rathenower fühlen sich in ihrem Stadtgarten wohl.

Von Christin Schmidt