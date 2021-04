Rathenow früher und heute: Ein fotografischer  Rundgang durch die Stadtgeschichte 

Rathenow

Wer vom Alten Hafen Richtung Weinberg-Friedhof unterwegs ist, der passiert die Gärtnerei Rüthning. Und wer nicht schon seit Ewigkeiten in der Stadt wohnt, der wird sich vielleicht schon mal über den ungewöhnlichen Bau mit dem Turm, der irgendwie abgebrochen aussieht, gewundert haben.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tatsächlich war der Turm einst doppelt so hoch. Denn in dem Gebäude, in dem heute Blumen verkauft werden, war bis Anfang der 1950er Jahre die Feuerwehr untergebracht.

Die ehemalige Feuerwache wird heute von der Gärtnerei Rüthning genutzt. Quelle: Markus Kniebeler

Wie die Feuerwache einst aussah, davon legt ein historisches Foto Zeugnis ab. Darauf ist nicht nur das Gebäude zu sehen. Nein, davor haben sich die Brandschützer für den Fotografen in Szene gesetzt. Der Stolz, mit dem die Männer ihrer Aufgabe nachgingen, ist auch heute – etliche Jahrzehnte später – noch zu spüren.

Zur Galerie Die MAZ hat sich auf einen Foto-Rundgang durch die Stadt begeben, um alten Aufnahmen aus dem Band „Rathenow – Eine historische Bilderreise“ aktuelle Ansichten an die Seite zu stellen.

Die Aufnahme ist zu finden in dem Buch „Rathenow – Eine historische Bilderreise“, das Bettina Götze, Leiterin des Rathenower Kulturzentrums, und ihre Mitarbeiterin Sylvia Wetzel herausgegeben haben. Wer anfängt, in dem Band zu blättern, der hört so schnell nicht mehr auf. Mit jedem Foto taucht man tiefer ein in die Geschichte der Stadt Rathenow. Stößt auf Straßen, Gebäude, Plätze, die es längst nicht mehr gibt. Oder die sich im Lauf der Jahrzehnte so verändert haben, dass man sie kaum wiedererkennt.

Die Aufnahme um 1894/95, zeigt das Kreishaus am Kaiser-Wilhelm-Platz nach seiner Fertigstellung. Noch zieren die Statuen Friedrich Wilhelm I. von Franz Rosse und Friedrich des Großen von Wilhelm Haverkamp nicht das Hauptportal. Die auf dem Bild unscharf abgebildeten Personen sind ein Hinwei sauf die lange Belichtungszeit der fotografischen Aufnahme. Quelle: Optik Industrie Museum Rathenow

Andere Bauwerke hingegen haben ihr charakteristisches Aussehen behalten. Weder der Wandel der Zeiten, noch die Änderung der politischen Systeme hat ihnen etwas anhaben können. Zwar wirkt das Kreishaus auf der mehr als hundert Jahre alten Aufnahme noch imposanter als heute – was auch daran liegt, dass ringsum weniger Häuser standen. Doch etwas Majestätisches strahlt der Sitz der Kreisverwaltung immer noch aus.

Die Kreisverwaltung heute. Das Denkmal für die Opfer des Faschismus wurde in den 1950er Jahren errichtet. Quelle: Markus Kniebeler

Weil dieser direkte, epochenübegreifende Vergleich so reizvoll ist, hat sich die MAZ auf die Suche nach einigen der markanteste Stadtansichten, die im Buch dargestellt sind, begeben. Und versucht, die jetzige Situation fotografisch festzuhalten.

Nicht immer war es möglich, den Standpunkt einzunehmen, den der Fotograf damals gewählt hat, um sein Objekt in Szene zu setzen. Aber wir haben uns bemüht, die Perspektive so gut wie möglich nachzuahmen.

Eine Auswahl der Gegenüberstellung unter der Rubrik „früher und heute“ präsentieren wir Ihnen auf dieser Doppelseite. Vielleicht animiert es Sie ja dazu, selber auf Spurensuche zu gehen.

Am besten funktioniert das, wenn man den Bildband als Führer mitnimmt. Leider ist das Buch momentan vergriffen. Doch die beiden Herausgeberinnen haben versprochen, dass schon bald eine zweite Auflage gedruckt wird.

Von Markus Kniebeler