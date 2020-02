Rathenow

In zahlreichen Städten gehen Menschen zur Zeit auf die Straße, um ihr Mitgefühl für die Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau und deren Angehörige zum Ausdruck zu bringen.

Auch in der havelländischen Kreisstadt können die Bürger sich dem Gedenken anschließen. Das Aktionsbündnis „Unser Rathenow: Miteinander – Füreinander“ hat kurzfristig zu einer Gedenkveranstaltung am Samstagabend aufgerufen.

„Wir wollen nicht einfach zum Tagesgeschäft übergehen. Auch in Rathenow soll es eine öffentliche Möglichkeit geben, Trauer, Wut, Angst oder eben das, was dieser neuerliche Anschlag in Hanau ausgelöst hat, zum Ausdruck zu bringen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Bündnisses.

Treffpunkt ist am Samstag der August-Bebel-Platz

Die Gedenkveranstaltung ist für Samstag, 22. Februar, um 18.30 Uhr auf dem August-Bebel-Platz angemeldet. „Wir wollen damit den Menschen in Rathenow, die diese gesellschaftliche Entwicklung nicht einfach hinnehmen wollen, eine Möglichkeit geben, dies öffentlich zum Ausdruck zu bringen“, erklären die Mitglieder des Bündnisses weiter.

Mitgefühlsbotschaften für die Menschen in Hanau und Kerzen als Zeichen der Trauer sind erwünscht. Die Veranstalter behalten sich aber vor Personen, die in der Vergangenheit durch Aktivitäten mit rechtsextremen, rassistischen oder menschenfeindlichen Hintergrund aufgefallen sind, den Zugang zur Versammlung zu verwehren.

„Wir wollen in keiner Welt leben, in der sich die Menschen an Anschläge, Bombendrohungen, Menschenfeindlichkeit oder Rassismus gewöhnen. Wir wollen gemeinsamen Zusammenhalt“, betonen die Mitglieder des Bündnisses.

Von Christin Schmidt