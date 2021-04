Rathenow

Die Stadt Rathenow hat eine neue Ehrenbürgerin. Die Rathenower Stadtverordneten verliehen am Mittwochabend die Ehrenbürgerrechte an Rosemarie Köhn. 

Rosemarie Köhn wurde am 20. Oktober 1939 in Rathenow geboren. Köhn, die einen deutschen Vater und eine norwegische Mutter hatte, lebt seit 1946 in Norwegen. Dort legte sie eine bemerkenswerte akademische Karriere hin, an deren Endpunkt sie von 1989 bis 1993 Rektorin des Praktisch-Theologischen Seminars der renommierten Universität Oslo war.

Erste Bischöfin in Norwegen

Noch bedeutender als der akademische ist der kirchliche Weg, den die heute 81-jährige Frau beschritten hat. 1993 wurde Köhn, die 1969 als eine der ersten Pfarrerinnen in Norwegen ordiniert wurde, von der königlichen Regierung zur Bischöfin des Bistums Hamar in der norwegischen Staatskirche berufen. Bei ihrer Einführung war sie die erste Bischöfin in Norwegen und die dritte lutherische Bischöfin weltweit. 2006 gab sie ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen auf.

Mehrfach hat Rosemarie Köhn ihre Geburtsstadt besucht. Bei einem dieser Besuche im Januar 2011 trug sie sich in das Ehrenbuch der Stadt Rathenow ein. Außerdem ist sie seit dem 6. November Mitglied im Förderkreis zum Wiederaufbau der Sankt-Marien-Andreas-Kirche in Rathenow und hat nach Auskunft des Vereinsvorsitzenden Heinz-Walter Knackmuss bisher über 700 Euro für den Wiederaufbau des Gotteshauses gespendet.

Keine Gegenstimme

Im Sommer 2019 war ein Versuch, Rosemarie Köhn zur Rathenower Ehrenbürgerin zu machen, gescheitert. Damals hatten zwar 13 Stadtverordnete für den Antrag gestimmt. Bei sechs Gegenstimmen und sechs Enthaltungen reichte dies nicht. Das Votum am Mittwochabend fiel einstimmig aus.

Rosemarie Köhn ist nach Erika Guthjahr die zweite Frau, die mit der Ehrenbürgerwürde der Stadt Rathenow ausgezeichnet wurde.

Von Markus Kniebeler