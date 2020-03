Neue Kontaktstelle für Ehrenamtler

Rathenow

Das Ehrenamt soll in Rathenow besser koordiniert werden und mehr Unterstützung bekommen. Kornelia Mensch ist angetreten, dieses Ziel in die Tat umzusetzen. Bereits seit Juni 2019 ist sie unterwegs, um mit Vereinen und Verbänden Kontakt aufzunehmen und den Bedarf an ehrenamtlicher Unterstützung zu ermitteln.

Zudem ist die 60-Jährige Mensch zweimal pro Woche im Büro des Bündnisses für Familie Westhavelland in der Berliner Straße anzutreffen. Dienstags von 9 bis 14 Uhr und donnerstags von 12.15 bis 17 Uhr steht sie hier für alle Fragen rund ums Ehrenamt zur Verfügung.

„Bisher habe ich den Bedarf in etwa 20 unterschiedlichen Organisationen erfasst, darunter die Tafel, das interkulturelle Familiencafé der AWO oder die Verkehrswacht“, berichtet Mensch. Sie konnte auch schon erste Ehrenamtler vermitteln. Allerdings kennen noch zu wenige Menschen die neue Kontaktstelle. Das soll sich nun ändern.

Engagement im sozialen Bereich steht im Fokus

Kornelia Mensch arbeitet als Mitarbeiterin des Bündnisses für Familie des Diakonischen Werkes Havelland auf Basis einer Kooperationsvereinbarung eng mit der Ehrenamtskoordinatorin im Sozialdezernat des Landkreises Havelland, Jessica Gaschler, zusammen.

Im Fokus ihrer Arbeit steht das Engagement im sozialen Bereich, beispielsweise in der Alten-, Behinderten- und Flüchtlingshilfe sowie generationsübergreifende Aktivitäten.

Aber auch, wer sich im Sportbereich engagieren möchte, soll Hilfe und Beratung bekommen. Kornelia Mensch kümmert sich ergänzend zur Anlaufstelle des Kreises um die individuelle Beratung und Begleitung von Engagierten und unterstützt sie bei der Suche nach einem passenden freiwilligem Engagement.

Auch im Interkulturellen Familiencafé der AWO wird die Unterstützung engagierter Ehrenamtler gebraucht. Quelle: Bernd Geske

Außerdem soll sie zusammen mit Gaschler Projekte entwickeln, unterstützen und begleiten und ein Netzwerk „Engagiert fürs Havelland“ aufbauen. „Wir stellen uns natürlich diesen Aufgaben und sind bemüht, all das zu erreichen.

Allerdings würden wir uns wünschen, dass wir dafür nicht nur eine Mitarbeiterin auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung einstellen können“, betont Guido Panschuk, Geschäftsführer des Diakonischen Werks Havelland, das die Trägerschaft für die Kontaktstelle Ehrenamt übernommen hat.

Guido Panschuk ist sich sicher, eine solche Anlaufstelle für Ehrenamtler braucht einen guten Zugang zu Bevölkerung. Das Bündnisbüro mit seiner zentralen Lage im Stadtzentrum sei dafür ideal und Kornelia Mensch genau die richtige Frau.

Seit Jahren als Familienlotsin im Einsatz

„Sie ist nicht nur sehr gut vernetzt, sie ist zudem selbst eine erfahrene Ehrenamtlerin“, weiß Guido Panschuk.

Seit mehr als zehn Jahren unterstützt die Rathenowerin als Familienlotsin das Netzwerk gesunde Kinder. Zudem engagiert sie sich in der Arbeitsgemeinschaft Biberburg und im Gemeindeausschuss der Evangelischen Kirche.

Die Kontaktstelle soll nun gemeinsam mit der Ehrenamtskoordinierung die Agentur für Bürgerschaftliches Engagement ersetzen, die der Landkreis im Jahr 2006 als Soziale Regiestelle ins Leben rief und vor genau einem Jahr schloss.

Kornelia Mensch ist im Büro des Bündnisses für Familie in der Berliner Straße 83, dienstags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 12.15 bis 17.00 Uhr zu erreichen, E-Mail: ehrenamt@diakonie-hvl.de oder Telefon: 03385/5 19 18 11.

Von Christin Schmidt