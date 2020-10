Rathenow rüstet sich für den „Lockdown light“

Rathenow

Der Blick auf die Zahlen verhieß am Donnerstag wenig Gutes. Erneut sind die Corona-Zahlen im Landkreis Havelland gestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldete für den Kreis insgesamt 474 Infektionen, 25 mehr als am Tag zuvor. 313 Infizierte gelten als genesen. Außerdem kam ein Todesfall hinzu, nun sind es sieben. Akut erkrankt waren somit 154 Havelländer. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nun bei 66,3.

Frust und Ärger

Die Kunde vom erneuten Lockdown sorgte bei denen, die nun ihre Unternehmen schließen müssen, für Frust und Ärger. Nachdem das Golfresort Semlin bereits im Frühjahr schließen musste, erlebten Bernd Eulitz und sein Team einen arbeitsreichen Sommer. Rund eine halbe Million Euro Umsatzverlust waren zu verzeichnen, weil das Hotel über viele Wochen im Zuge des Corona-Lockdowns geschlossen war. Seit dem 18. März wurden die 72 Zimmer nicht mehr betreten, die rund 50 Mitarbeiter waren in Kurzarbeit.

Am 25. Mai schien die Durststrecke beendet – doch nun steht der nächste Corona-Lockdown bevor. Wieder muss das Hotel schließen. Wieder stehen die Mitarbeiter vor ungewissen Zeiten. Dabei seien die Hotels und Restaurant, so auch das Golfresort Semlin, keine Verbreitungsherde für das Virus. So hatte es die Leiterin der Event-Abteilung im Golfresort, Jana Hering, gesagt.

Bernd Eulitz, Direktorim Golfresort Semlin, muss sein Haus wieder schließen. Quelle: Markus Kniebeler

Bernd Eulitz steht nicht allein. Auch der Betreiber des Blockhauses am Wolzensee, Vasile Chifan, hatte noch im September gehofft, dass es keinen weiteren Lockdown gibt. Mit interessanten Veranstaltungen hatte das Team im Blockhaus versucht, den Sommer zu überstehen. Und zuletzt war der Gästeandrang wieder groß.

Ob es gelingt erneut vier Wochen zu überstehen? Das wissen die meisten Restaurantbetreiber nicht. Unklar ist auch, wie die versprochene Ausfüllhilfe in Höhe von 70 bis 75 Prozent des Novemberumsatzes im Jahr 2019 ausgezahlt wird. „Schnelle Hilfe wird immer gern versprochen“, sagt ein Gastronom, der nicht genannt werden will. „Aber wenn es darauf ankommt, ist wider viel Papierkram zu bewältigen.“

Schwitzkuren sind verschoben

Die Sauna der Schwimmhalle ist schon seit einigen Tagen nicht mehr offen. Reparaturarbeiten waren der Grund. Nun bleibt die Sauna geschlossen und auch die Schwimmhalle muss ab Montag wieder schließen. In den vergangenen Monaten hatte sich das Hygiene-Konzept bewährt. Günther Rall, Leiter der Schwimmhalle, muss erneut ohne Einnahmen auskommen.

In der Schwimmhalle Rathenow gehen die Lichter aus. Quelle: Markus Kniebeler

Im Kulturzentrum Rathenow weiß Sylvia Wetzel inzwischen, wie man mit ständig wiederkehrenden Absagen und Rettungsversuchen für Veranstaltungen umgeht. Die beiden Aufführungen am 1. November „Traumzauberbaum- Das Geburtstagsfest“ sowie der Kabarettabend am 4. November fallen aus.

Klassik populär findet statt

Allerdings öffnen sich die Türen des Rathenower Kulturtempels am 31. Oktober noch einmal – dann heißt es „Klassik populär“. Es ist das letzte Konzert im Jahr 2020 aus der Reihe. Übrigens: „Klassik populär“ war die erste Veranstaltung des Kulturzentrums nach der langen Pause im Frühjahr und ist somit auch die letzte Veranstaltung vor der November-Schließzeit.

Verunsichert sind inzwischen auch Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten und die Lehrerschaft in den Schulen. Inzwischen wurden erste Vorgaben gemacht, wie beispielsweise Klassenräume weiter umgestaltet werden, damit die Hygiene-Regeln noch besser einzuhalten sind.

Katja Poschmann ist SPD-Landtagsabgeordnete. Quelle: Alexander Beckmann

Katja Poschmann, Landtagsabgeordnete der SPD, appelliert indes an die Eltern: „Essentiell ist, dass sich die Eltern an die Kontaktbeschränkungen halten und die Kinder natürlich auch. Nur, wenn das gelingt, wird Corona nicht in die Schulen getragen.“

Es könne immer vorkommen, dass ein Kind erkranke. „Aber schlimm wäre es, wenn wir ganze Schulen schließen.“ Katja Poschmann sorgt sich auch um die Abschlüsse. „Es wäre fatal, wenn Kinder später schlechtere Berufschancen haben, weil ihr Abschluss in Corona-Zeiten gemacht wurde.

Der Sitzungsmonat

Der November ist normalerweise immer ein wichtiger Sitzungsmonat für die Gemeindevertretungen. Oft steht der Haushaltsplan für das kommende Jahr auf der Tagesordnung. In Premnitz finden die Sitzungen statt. Wie Bürgermeister Ralf Tebling sagte, könne man die Hygieneregeln einhalten. Anders in Rathenow.

Hier steht noch ein Gespräch mit den Stadtfraktionen aus, doch die Tendenz geht dahin, dass die November-Sitzungen ausfallen. Noch keine Entscheidung gibt es für den Kreistag und seine Fachausschüsse.

Die Premnitzer SVV und die Fachausschüsse sollen tagen. Quelle: Bernd Geske

Die Fußballer des FSV Optik Rathenow warten derweil auf ein Zeichen des Nordostdeutschen Fußballverbandes. Grundsätzlich wird damit gerechnet, dass der Ligabetrieb ab kommenden Montag eingestellt wird. An diesem Sonntag spielt die Regionalligamannschaft gegen Bischofswerda. Zuschauer sind eingeschränkt zugelassen.

Die Liste der Corona-Frustrierten ist lang. Sie kommen aus Fitnessstudios, Kosmetik- und Fußpflegesalons und Vereinen Alle bewegt darüber hinaus eine Frage: „Werden die Lockdown-Regeln nach November wirklich wieder zurückgenommen?“

Von Joachim Wilisch