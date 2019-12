Rathenow schrumpft nicht mehr

Rathenow

Das Wohnen in Berlin wird immer teurer, selbst im Speckgürtel steigen die Mieten überdurchschnittlich stark. Mittlerweile lassen die Zahlen der letzten Jahre klar erkennen, dass Rathenow zu den Gewinnern der jüngsten Entwicklungen gehört. 2015 hat die Stadt ihren langjährigen Schrumpfungsprozess beendet. Die Menge ihrer Einwohner sinkt nicht mehr.

Die Zahl der Geburten gleicht zwar die Menge der Sterbefälle nicht aus. In der Statistik von 2018 stehen 228 Geburten 425 Sterbefälle gegenüber. Doch übersteigt die Menge der Zuzüge die Zahl der Wegzüge in den letzten Jahren kräftig. 2018 stehen den 1061 Wegzügen stattliche 1309 Zuzüge gegenüber. Was alles in allem für Rathenow im vergangenen Jahr einen Zuwachs von 51 Einwohnern ergibt.

Danny Harwardt, Geschäftsführer der KWR. Quelle: Bernd Geske

Ist es nun wirklich so, dass die in letzter Zeit häufig formulierte Behauptung zutrifft, die Stadt Rathenow würde vor allem von den Zuzügen aus Berlin und dem engeren Umland profitieren? Danny Harwardt, Geschäftsführer der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Rathenow (KWR), will das so nicht bestätigen. „Die Rathenower sind sehr heimatverbunden“, schickt er vorweg, „nachdem sie einige Jahre vorübergehend auswärts gewohnt haben, kommen immer mehr jetzt gern wieder zurück.“

Dass Berlin ein Schwerpunkt der hierher ziehenden Menschen ist, geben die Analysen der KWR so eindeutig nicht her. Es gebe Wohnungsanfragen von überall aus dem Bundesgebiet, teilt der Chef mit. Neben Berlin seien beispielsweise auch die Städte München, Hamburg und Leipzig vertreten. Im Dezember ziehe eine junge Familie aus Mönchengladbach hierher.

Ein Drittel Anfragen von außerhalb

Pro Jahr gehen bei der KWR gegenwärtig rund 250 Wohnungsanfragen von weiter außerhalb ein, sagt Danny Harwardt. Dem stünden rund 500 Umzugswünsche aus Rathenow und Umgebung gegenüber. Ein Drittel aller Wohnungsanfragen bei der KWR geht also von außerhalb ein. Für 2019 zeichnet sich bereits ab, dass die Nachfrage noch stärker als im Vorjahr wird.

Die Zahl der Wohnungsanfragen habe in den Jahren 2015 und 2016 erstmals deutlich zugenommen, berichtet der KWR-Chef. Das sei die Zeit des starken Zustroms an Flüchtlingen gewesen. Mittlerweile sei dieser Trend aber nicht mehr so gravierend. Nur 2,5 Prozent seiner Wohnungen vermiete die KWR jetzt an Flüchtlinge und Menschen, die nicht aus der EU kommen.

Mehr Zuzüge aus Berlin

Ganz zu vernachlässigen ist Berlin aber nicht. Wie Jens Hubald, Sachgebietsleiter Stadtentwicklung in Rathenow, ermittelt hat, ist hier der Saldo Zuzug/ Wegzug seit 2017 positiv. Für 2018 stehen zum Beispiel den 163 Zuzügen aus Berlin nur 116 Wegzüge dorthin gegenüber, was für Rathenow allein aus der Bundeshauptstadt einen Zuwachs von 47 Einwohnern ergibt. Bis 2016 waren stets mehr Rathenower nach Berlin gezogen als andersherum.

Zu den zugezogenen Neu-Rathenowern gehören Jana Kobi und Michaela Wessel aus Berlin. Michaela Wessel, geboren in Stendal, war als Kind mit ihren Eltern 1994 nach Rathenow gekommen und hier heimisch geworden. Der Liebe wegen zog sie 2016 zu Jana Kobi nach Berlin. Als sich die beiden Frauen, wohnhaft im Stadtteil Mariendorf, nach größeren Wohnung umsahen, stießen sie auch auf ein Angebot der KWR in Rathenow: Schön groß, Obergeschoss, Dachterrasse, mit Blick auf den Märkischen Platz. „Das war ein Glücksgriff“, stellt Jana Kobi heute fest. Bei gleicher Ausstattung und ähnlicher Lage hätten sie in Berlin wohl das Dreifache an Miete bezahlen müssen.

Traumwohnung gefunden

Ein Hauptgrund für den Umzug im Jahr 2018 sei gewesen, teilt Michaela Wessel mit, dass viele ihrer Angehörigen in Rathenow leben. Die Natur in der Umgebung, mehr Ruhe als in der Hauptstadt und eine bezahlbare „Traumwohnung“, das waren weitere Gründe. Beide Frauen haben ihre Arbeitsplätze in Berlin behalten und pendeln jeden Tag mit der Bahn dort hin und zurück.

Weil die Entwicklung so positiv ist, hat die Stadt ihr Stadtentwicklungskonzept angepasst. „Wir setzen bewusst auf Zuzug“, erklärt Jens Hubald. Dazu gehöre, entsprechenden Wohnraum anzubieten, Flächen für privaten Wohnungsbau zu erschließen, die soziale Infrastruktur auszubauen und die öffentlichen Räume der Stadt attraktiv und modern zu gestalten.

Sanfter Anstieg

Von 28.731 Einwohnern im Jahr 2000 war diese Zahl kontinuierlich auf 24.667 im Jahr 2014 gesunken. Seitdem ist die Menge der Einwohner auf 25.078 am Ende des Jahres 2018 sanft gewachsen. Die zwei noch geltenden Prognosen sagen für Ende 2020 einmal etwas mehr und einmal etwas weniger als 24.000 Einwohner voraus. Das können auch Laien jetzt schon erkennen: Wenn es so weit ist, wird die Zahl wohl deutlich besser ausfallen.

Von Bernd Geske