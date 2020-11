Rathenow unter Dampf: Das Geschäft mit E-Zigaretten boomt

Rathenow

Corona macht vielen Einzelhändlern in der Rathenower Innenstadt das Leben schwer. Die Mehrzahl der Ladenbesitzer ist froh, wenn sie die Krise einigermaßen unbeschadet überstehen. An Expansion denken momentan die wenigsten.

Doch Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel. Eine dieser Ausnahmen hat ihren Sitz in der Goethestraße 6. „Steam-Time“ heißt der Laden, in dem elektronische Zigaretten und das dazugehörige Equipment vertrieben werden. Mitten in der Corona-Krise hat der Unternehmenschef Benjamin Probst das getan, was anderen Geschäftsleuten derzeit undenkbar erscheint. Er hat die Verkaufsfläche seiner Filiale mehr als verdoppelt.

Erfolg mit E-Zigaretten Im Februar 2015 eröffnete Benjamin Probst den Laden Steam-Time in der Goethestraße. Mittlerweile betreibt der Geschäftsmann aus Rathenow weitere Läden in Brandenburg/Havel, Potsdam, Tangermünde, Neuruppin und Magdeburg. Außerdem können die Waren in einem Online-Shop bestellt werden. Aus dem Ein-Mann-Betrieb ist ein mittelständisches Unternehmen mit 30 Mitarbeitern geworden. Im Jahr 2018 wurde das Unternehmen mit dem Wirtschaftsförderpreis des Landkreises Havelland ausgezeichnet.

Patrick Kenzler leitet die Filiale in der Goethestraße. „Seit der Eröffnung des Ladens vor fünf Jahren ist die Nachfrage kontinuierlich gestiegen“, sagt er. Und auch in der derzeitigen Krise habe es keinen Einbruch gegeben. Im Gegenteil. Meldungen, dass die E-Zigarette die gesündere Alternative zum Tabakrauchen sei, hätten auch in den vergangenen Monaten Interessenten ins Geschäft gezogen.

Doch für die Vergrößerung des Ladens gibt es noch andere Gründe. „Wir sind schlicht und einfach aus allen Nähten geplatzt“, sagt Kenzler. Die E-Zigaretten-Branche sei extrem dynamisch. Monatlich kämen neue Produkte auf den Markt. Um die alle zu präsentieren, sei im alten Laden nicht mehr genug Platz gewesen.

Ein Blick auf die Regale mit den Liquids – so heißen die Flüssigkeiten, die in der E-Zigarette in jenen Dampf verwandelt werden, den der Nutzer inhaliert – macht deutlich, wie groß die Produktpalette ist. Frucht- und Kräuter-Aromen wie Erdbeere, Minze oder Mango kann man sich ja noch vorstellen. Aber auch Flüssigkeiten, die nach Eistee, Löffelbiskuit und Zitronenkuchen duften, können verdampft werden. „Es gibt sogar Liquids mit Bier-Aroma“, sagt der Fachmann. Aber das sei eher was für Experimentierfreudige.

Hunderte verschiedene Fläschchen sind bei Steam-Time im Angebot. Hinzu kommt die Hardware: Also jene Geräte, in denen die Flüssigkeiten verdampft werden und die folgerichtig Verdampfer heißen. Einsteigermodelle sind bereits für rund 20 Euro zu haben. Aber wer will, kann auch 450 Euro ausgeben.

So sehen Verdampfer aus: Links ein Einsteiger-Modell für rund 20 Euro, rechts die Luxus-Variante, die circa 450 Euro kostet. Quelle: Markus Kniebeler

Und wer sind die Kunden? Wer greift zur E-Zigarette? „99 Prozent sind Raucher, die vom Tabakkonsum loskommen wollen“, sagt Kenzler. Denn auch wenn es noch keine langfristigen wissenschaftlichen Untersuchungsreihen gibt, gilt Dampfen als weniger gesundheitsgefährdend als das Tabakrauchen. Das sei für viele der Grund, umzusteigen, so Kenzler.

Je nach Liquid kann der zu inhalierende Dampf Nikotin enthalten. Aber es gibt auch jede Menge nikotinfreier Produkte. Starke Raucher tendieren Kenzler zufolge dazu, nach dem Umstieg Liquids mit höherem Nikotinanteil zu konsumieren. Vielen gelänge es aber, den Nikotingehalt im Lauf der Zeit zu reduzieren. Manch einer komme irgendwann ganz ohne aus.

Unwissenheit am Anfang

Mittlerweile ist der Laden in der Goethestraße den meisten ein Begriff. Das war nach der Eröffnung im Februar 2015 noch anders. Er habe mal einen älteren Kunden gehabt, der sich ausgiebig nach den verschiedensten Aromen erkundigt habe, erinnert sich Patrick Kenzler. Nach intensiver Befragung habe sich herausgestellt, dass der Mann gar nichts zum Dampfen suchte, sondern sich in einer Parfümerie wähnte und einen Duft für seine Frau erwerben wollte.

Heute wissen die Stammkunden meist ziemlich genau, was sie wollen, wenn sie das Geschäft betreten. Allerdings müssen auch sie sich nach dem Umbau erst einmal einen Überblick über das vergrößerte Sortiment verschaffen. Ganz neu etwa ist die Ecke mit den hochwertigen Spirituosen: Whisky, Rum und Gin. Die werden allerdings nicht verdampft, sondern – nach alter Väter Sitte – Schluck für Schluck getrunken.

Von Markus Kniebeler