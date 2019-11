Mit Licht und Shopping den Winterblues vertreiben

Rathenow

In der kalten Jahreszeit kann die Dunkelheit schon mal auf die Stimmung drücken, weil das für die Produktion sogenannter Glückshormone so wichtige Sonnenlicht fehlt.

Eine Lichttherapie soll gegen den Winterblues helfen. Etwas ähnliches gibt es in der havelländischen Kreisstadt am Abend vor dem ersten Advent. Dann können die Havelländer eine extra Portion Licht und Glücksgefühle tanken.

Alles was sie dafür tun müssen, ist am 30. November ab 17 Uhr durch die Innenstadt zu schlendern und den Anblick der Häuser, Bäume und Objekte zu genießen, die zur Veranstaltung „Rathenow aus Licht“ in buntem Licht erstrahlen.

Zwölf Stunden Arbeitseinsatz für die Lichternacht

Rund einhundert Leuchten werden die Mitarbeiter der Sounds Power Event GmbH am Tag zuvor installieren, um die Besucher der Lichternacht zum Staunen zu bringen und für Wohlfühlatmosphäre zu sorgen.

„Wir sind bereits am Freitag mit vier Mitarbeitern im Einsatz um alles vorzubereiten. Insgesamt benötigen wir etwa zwölf Stunden um jeden Scheinwerfer und alle Leuchten in die richtige Position zu bringen“, erklärt Philipp Günther.

Zum siebenten Mal setzt der Beleuchtungsmeister aus Milow die Stadt mit Licht in Szene und sorgt damit auch für eine belebte Innenstadt. Keine Selbstverständlichkeit, wie Petra Sandbrink, Inhaberin von Mode Sandbrink weiß.

Event lockt seit 2012 Besucher in die Innenstadt

Sie gehört zu den Einzelhändlern, die „ Rathenow aus Licht“ gemeinsam mit der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Rathenow (KWR), dem City Center, der Volksbank und den Unternehmern für Rathenow organisieren und finanzieren.

„Früher herrschte am Samstag vor dem ersten Advent eine regelrechte Stadtflucht. Die Geschäfte waren wie leer gefegt, weil die Rathenower in andere Städte zum Weihnachtseinkauf fuhren. Das änderte sich 2012 mit der ersten, Veranstaltung Rathenow aus Licht’ schlagartig“, erinnert sich Petra Sandbrink.

Von Beginn an wurde die Lichternacht sehr gut angenommen. „Viele Westhavelländer nutzen die Gelegenheit, zu einem besonderen Bummel durch die Stadt und um das eine oder andere Geschenk zu kaufen“, weiß Antje Wendt, Inhaberin des Geschäfts Modehaus Wendt und Mitorganisatorin.

Modenschau vor der Post

Beliebt ist auch der „Lightwalk“ – eine Modenschau, zu der vier Einzelhändler auch in diesem Jahr wieder aktuelle Festtags- und Wintermode in einer stimmungsvollen Show präsentieren.

„Dieses Mal wird es dazu auch erstmals Livemusik geben. Die steuern Schüler der Musikschule bei“, freut sich Janine Fürstenberg, Inhaberin des Modegeschäfts Janine B. im City Center und ebenfalls Organisatorin der Veranstaltung.

Auch in diesem Jahr gibt es auf dem „Lightwalk“ wieder eine Modenschau mit Showeffekten. Quelle: Uwe Hoffmann

Insgesamt 16 Models zwischen vier und 55 Jahren machen mit, darunter auch ein Profimodel. Zu sehen gibt es wieder Mode für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Bevor die Models die Bühne auf dem August-Bebel-Platz vor der Post betreten, wird Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger ( CDU) pünktlich um 17 Uhr den Schalter umlegen und damit die Straßenbeleuchtung aus und die bunten Lichter anknipsen.

In diesem Jahr dürfen sich die Besucher unter anderem auf eine Videoprojektion mit historischen Aufnahmen an der Volksbank freuen. „Wir versuchen natürlich so weit wie möglich Abwechslung zu bieten und bringen neue Projektionen mit“, verspricht Philipp Günther.

Kreativstand für Kinder im City Center

Weil die Lichternacht bei den Rathenower so gut ankommt, nutzen inzwischen auch die Betreiber des Weihnachtsmarktes das Event. Sie eröffnen den Markt einen Tag vorher, am Freitag.

Die Geschäfte in der Innenstadt sind am 30. November durchgehend von 9 Uhr bis zu 21 Uhr offen und versüßen das Shoppingerlebnis mit Glühwein und Sekt.

Im City Center bauen Mitarbeiter des Freizeithauses Mühle einen Kreativstand für Kinder auf. Außerdem können sich die Mädchen und Jungen mit Leuchtfarben schminken lasen. Los geht es bereits um 14 Uhr. Die Veranstaltung bietet also für die ganze Familie etwas. Um 21 Uhr ist der Zauber dann vorbei.

Von Christin Schmidt