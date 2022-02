Rathenow

Die Rathenower sind am Sonntag, 6. März, aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die havelländische Kreisstadt wählt einen neuen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin. Eine Frau und fünf Männer bewerben sich um das Amt. Die MAZ will den Kandidaten in der Woche vor der Wahl noch einmal auf den Zahn fühlen und stellt ihnen jeden Tag eine Frage zu aktuellen Themen.

Die Fragen bekommen die Kandidaten am Vorabend zugeschickt – sie haben dann Zeit, ihre Antwort am nächsten Tag bis 12 Uhr zu liefern. Das Ganze läuft als WhatsApp-Befragung, das heißt, die Antwort soll maximal 1700 Zeichen lang sein. Die heutige Frage lautet: Wie wird Rathenow interessanter für Zuzügler? Aber, wie kann eine Stadt interessant sein, die weder mit dem Zug im 30-Minuten-Takt zu erreichen ist, noch einen Kreißsaal hat und in deren Zentrum zahlreiche Läden leer stehen? Die Antworten der einzelnen Kandidaten drucken wir hier für Sie ab. Wer noch mehr über die Kandidaten erfahren möchte, findet eine umfangreiche Berichterstattung der MAZ mit allen Artikeln zum Bürgermeisterwahlkampf auf www.maz-online.de/lokales/havelland.

Die MAZ lädt zusammen mit den Wirtschaftsjunioren Havelland und der IHK Potsdam am Mittwoch, 2. März, zum MAZ-Talk „Bürgermeisterwahl in Rathenow". Alle sechs Kandidaten haben ihre Teilnahme zugesichert.

Marcel Böttger, Die Partei

Marcel Böttger, Die Partei. Quelle: Markus Kniebeler

Die genannten Punkte entfalten ja nun ganz klar keine Magnetwirkung, solange sie eben nicht vorhanden sind und natürlich müssen diese entwickelt werden. Aber darum soll es in der Antwort nicht gehen, viel mehr möchte ich die schönen und Interessanten Dinge hervortun, die mit einem kleinen aber beherzten Stups in die richtige Richtung sogar noch besser werden können.

Nehmen wir den Optikpark als Beispiel. Wie viele Städte können von sich behaupten, so eine Oase der Erholung direkt in der Stadt nur wenige 100 Meter vom Stadtzentrum inne zu halten?

Reden wir von der Havel, die das Stadtbild wie kaum etwas anderes prägt und wie der eben genannte Optikpark in der Lage ist, viele Besucher anzuziehen. Sprechen wir von den vielen sehr guten Gastronomen, die trotz Corona nicht die Segel gestrichen haben, sondern auch untereinander neu zueinander gefunden haben.

Sprechen wir vom Eis in Steckelsdorf oder vom Golfplatz in Semlin, über die ganzen Bademöglichkeiten in unseren schönen Ortsteilen, welche Stadt in der näheren Region kann da mithalten?

Und das ist alles bereits da und muss nur geschickt und besser ins Stadtmarketing mit einfließen. Dann regeln sich 30er Takt, Kreißsaal und Leerstand von ganz allein durch die schier immense Nachfrage. Als Kreisstadt sind wir per se exponierter als unsere Nachbarstädte, und als Bürgermeister werde ich das wieder mehr auf die Bühne bringen. (Zwinker-Smiley) Jeder kennt die Schwachstellen der Stadt, und ich weiß schon sehr genau, wie ich diese beheben kann, aber zeitgleich vergessen viele wie schön es hier ist und wie sehr sich der Blick auf die vielen tollen Stellen in der Stadt lohnt, doch eben auch diesen Blick werde ich wieder schärfen.

Das sagt Jörg Zietemann (parteilos) auf die MAZ-Frage:

Auf eine Tasse Tee mit Jörg Zietemann: Der Bürgermeisterkandidat hier fotografiert beim MAZ-Gespräch. Quelle: Christin Schmidt

Rathenow ist eine interessante Stadt. Zusammen mit unseren Ortsteilen haben wir viel zu bieten. Die sogenannten „weichen Faktoren“ stimmen: Wir haben tolle Kitas und Schulen, wir bieten vielfältige kulturelle und sportliche Angebote, wir leben in einer wunderschönen Landschaft, wir haben sehr gute Einkaufsmöglichkeiten und auch in weiten Teilen eine gute medizinische Versorgung, wobei es bezüglich des (Fach-)Ärztemangels in meinen Augen einen klaren Handlungsauftrag gibt!

Jedoch besteht hinsichtlich der „harten Faktoren“ noch Nachholbedarf, um Menschen zu bewegen, nach Rathenow zu ziehen. Fakt ist: Es fehlen Bauland und eine bessere Bahnanbindung, insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten in Richtung Berlin und Potsdam. Im nahen Berliner Umland stehen kaum noch Bauflächen zur Verfügung und die Grundstückspreise explodieren. Wenn wir wachsen wollen, dann setze ich mich dafür ein, mehr Bauflächen auszuweisen, Grundstücke zum Verkauf anzubieten, Baulücken in der Innenstadt zu schließen und ansprechende Wohnungen vorzuhalten. Im Zusammenhang mit einer stabilen heimischen Wirtschaft und attraktiven Arbeitsplätzen ist Rathenow spätestens dann auch interessant für Zuzügler.

Die Antwort von Diana Golze (Die Linke):

Diana Golze (Die Linke). Quelle: Christin Schmidt

Rathenow soll nicht nur für Zuzügler interessanter werden. Ich möchte, dass wir uns alle in unserer Stadt wohlfühlen und hier unsere Zukunft sehen. Die Menschen in Rathenow - wir alle - sind dann die besten Werbeträger für die Stadt. Gemeinsam können wir mehr erreichen, denn wir sind Rathenow - eine Stadt der Optik, der Kultur und des Sports!

Es braucht mehr Überzeugungskraft für die Interessen von Rathenow, auch für eine engere Taktung bei der Bahnanbindung. Bislang galt Rathenow als eine Stadt, deren Einwohnerzahl schrumpft. Aber die Szenarien sind so nicht eingetroffen und die teuren Mieten in Berlin und dem Speckgürtel führen auch bei uns zu einer erhöhten Nachfrage nach Wohnraum und Bauland. Das werde ich nutzen.

Ich weiß um viele Rathenower aus Einzelhandel und Unternehmerschaft, die bereit sind, hier zu investieren und die Innenstadt mit qualitativ hochwertigen Angeboten zu bereichern und damit die Aufenthaltsqualität im Zentrum zu erhöhen. Es muss Spaß machen, durch die Stadt zu schlendern, in verschiedenen Cafés einzukehren und Leute beim Shoppen zu Treffen. Kunst und Kultur in verschiedensten Formen machen den Aufenthalt in der Stadt noch interessanter. Im Kulturentwicklungsplan ist dafür eine offene Bühne vorgeschlagen worden, das sollte umgesetzt und erweitert werden.

Wenn wir es schaffen, über Rathenow hinaus als Leuchtturm für die Region bekannt zu sein, dann können sich auch wieder mehr junge Menschen vorstellen, hier zu bleiben und Familien zu gründen. Eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Hebammen in Rathenow arbeiten wollen, ist nun einmal, dass mehr Kinder geboren werden. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht, wenn wir als Stadtgesellschaft daran arbeiten.

Das antwortet Corrado Gursch (CDU):

Corrado Gursch. Quelle: Markus Kniebeler

Wir haben noch einiges zu tun, um unsere Stadt attraktiver zu gestalten. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Allerdings ist sie bereits jetzt eine vielfältige, naturnahe und wunderschöne Stadt.

Rathenow mit seinen fünf Ortsteilen braucht keinen Zuzug um jeden Preis. Wir benötigen ein geregeltes und gesundes Wachstum. Laut der schlimmsten Szenarien vor einem Jahrzehnt, sollten wir derzeit nur noch 21 000 Einwohner haben. Tatsächlich haben wir 25 000 Einwohner und eine Leerstandsquote im unteren einstelligen Prozentbereich. Die Wohnungen, Häuser und Grundstücke müssen bezahlbar bleiben. Auch muss es für alle Altersgruppen ausreichend Wohnraum geben. Die Kosten steigen gerade im Energiesektor schon zu Genüge, und es gibt bereits jetzt Schwierigkeiten, Bauland für junge Menschen auszuweisen.

Wachstum muss im Gleichklang mit guter Infrastruktur gedacht werden, ohne neue Probleme zu schaffen. Daher müssen erstmal alle Bildungseinrichtungen modernisiert und digital auf den neuesten Stand gebracht werden. Bau- und Gewerbegebiete müssen erschlossen und die hiesige Wirtschaft und neue Unternehmen gestärkt werden, um gut bezahlte Arbeitsplätze vorzuhalten. Wir brauchen gegenwärtig und in der Zukunft genügend Haus- und Fachärzte, und natürlich müssen in der Klinik einer Kreisstadt Kinder geboren werden können.

Rathenow hat eine lebendige Vereins- und Kulturlandschaft. Wir haben vom Kino über die Bibliothek, die Schwimmhalle, gastronomische Einrichtungen, Sport- und Freizeitmöglichkeiten bis zu einer wundervollen und schützenswerten Naturlandschaft vieles zu bieten. Mit dieser Vielfalt können wir offensiv werben und sollten an den gesteckten Zielen weiter gemeinsam arbeiten.

Martin Pohl, parteilos:

Martin Pohl trinkt eine Tasse Kaffee mit der MAZ und steht Rede und Antwort. Quelle: Christin Schmidt

Da wären wir beim Thema Infrastruktur, Tourismus und Einzelhandel. Der nicht vorhandene 30-Minuten- Takt der Bahn ist natürlich das ganz große Problem. Wir müssen es schaffen, diesen zu ermöglichen. Das wäre, denke ich, schon ein Riesenschritt in die richtige Richtung, um unsere Stadt den Menschen näherzubringen und interessanter zu machen.

Dazu gehört dann aber eben auch der Einzelhandel, mit Geschäften, welche für die Menschen interessant sind. Dies gelingt aber auch nur durch angemessene Mieten. Sind diese schon zu hoch, muss der Einzelhandel die Preise anpassen und wird somit wieder uninteressant für die nächste Shoppingtour. Man soll das Geld doch im näheren Umfeld ausgeben und nicht alles den großen Internetplattformen in den Rachen werfen. Heißt so viel wie niedrigere Mieten = bezahlbarer Einzelhandel = Lust aufs Shoppen. Eine Shoppingtour durch die Geschäfte, zum Kaffee ein Stück Kuchen oder Eis und zum Schluss noch ein netter Restaurantbesuch. In dem Fall bekommt jeder etwas vom Kuchen ab und alles steht und fällt mit der Miete.

Eine Kreisstadt ohne Kreißsaal ist zudem noch ein Unding und gehört für mich sofort wieder rückgängig gemacht! Ich denke, die Frau in den Wehen hat genug um sich herum und muss nicht auch noch die Strapazen der Reise zum Kreißsaal auf sich nehmen.

Hier die Antwort von Sebastian Lodwig, SPD:

Bürgermeisterkandidat Sebastian Lodwig wuchs in Rathenow auf und hat seine Heimatstadt nie länger verlassen. Quelle: Christin Schmidt

Auch wenn diese Dinge aktuell fehlen, hat Rathenow mit den Ortsteilen auch jetzt einiges zu bieten, was lebens- und liebenswert ist. Mitten im Naturpark Westhavelland gelegen, bietet unsere Region eine wunderschöne Landschaft mit vielen Seen und Flüssen, in der andere Urlaub machen. Zudem sind es die vielen engagierten Menschen, die eine vielfältige Vereinslandschaft geschaffen haben.

In regionalen Unternehmen werden in den unterschiedlichsten Bereichen Arbeitsplätze und berufliche Perspektiven geboten. Zudem sind das Wohnen und Bauen in Rathenow noch bezahlbarer als in vielen Teilen um Berlin.

Damit wir aber erfolgreich in die Zukunft kommen und gesund wachsen können, sind grundlegende Faktoren zu erfüllen. Daher werde ich sofort die direkten Gespräche auf Landes- und Bundesebene führen, um eine Taktverdichtung der Bahnverbindung zu erreichen. Wir brauchen hier eine deutliche Verbesserung, um die Lebensqualität unserer vielen tausend Pendler zu verbessern und neue Arbeitskräfte zu gewinnen. Zeitgleich muss es mit aller Kraft gelingen, die ärztliche Versorgung zu verbessern. Dazu gehört für mich auch das Thema Kreißsaal oder Geburtshaus.

Eine Ausweitung des kulturellen Angebotes sowie mehr Freizeitangebote für Kinder- und Jugendliche werden Rathenow zunehmend interessanter machen. In der Folge wird es auch mehr und mehr Unternehmer geben, die den Mut zur Eröffnung neuer Ladengeschäfte in der Innenstadt haben. Doch dabei müssen wir eine gute Auswahl treffen, um eine lebendige Vielfalt zu erreichen. Mit den richtigen Anreizen für Gewerbetreibende kann es gelingen, diesen Prozess zu beschleunigen. Es bedarf jetzt Mut und Entscheidungswillen, damit wir etwas bewegen können.

Von Christin Schmidt