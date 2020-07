Rathenow

Sie waren fast alle mit dem Benziner gekommen – ausgenommen Günter Rall, Geschäftsführer der Rathenower Wärmeversorgung. Standesgemäß hatte er ein Elektroauto dabei. Denn schließlich betreibt die Wärmeversorgung drei Ladesäulen, die am Dienstag offiziell übergeben wurden.

Auch in Semlin

„In Betrieb sind sie schon länger“, sagte Rall. Die Säulen stehen vor dem Haveltorkino, neben dem Kulturzentrum und in Semlin. „Sogar in Semlin wird die Säule schon gut genutzt“, freut sich Günter Rall. Was kein Wunder ist, denn einige Touristen, die hier länger bleiben, haben bereits Elektroautos.

Die Prognosen

Eigentümer der Säulen ist die Stadt Rathenow. Wenn man das Ausbauziel der Bundesregierung zum Maßstab nehme, so Bürgermeister Ronald Seeger bei der Übergabe, dann müssten in drei Jahren 1900 Elektrofahrzeuge im Landkreis Havelland unterwegs sein. In Rathenow werden für das Jahr 2025 immerhin 823 E-Autos prognostiziert.

Ronald Seeger an der Ladesäule. Quelle: Joachim Wilisch

„Der Ausbau der Elektromobilität ist noch ein langer Weg“, so Seeger. Ziel im Landkreis sind 150 öffentliche Ladepunkte. „Dieses Netz stellt sicher, dass man ein E-Auto bei Bedarf überall aufladen kann.“

Die Abrechnung

Die größten Probleme bei der Einrichtung der Rathenower Säulen hat es mit der Form der Abrechnung gegeben. Es gebe nach wie vor viele unterschiedliche Systeme, so Rall. Hier habe man sich für eine verbrauchsabhängige Abrechnung entschieden.

Gut für die Umwelt

Das Konto des Unternehmens, das der Stadt Rathenow gehört, wird sich mit dem neuen Geschäftszweig aber nicht füllen. „Im Moment kann man damit noch kein Geld verdienen“, so Günter Rall. Der Bürgermeister bestätigt das, hebt allerdings den Nutzen für Klima- und Umweltschutz hervor.

Von Joachim Wilisch