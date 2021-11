Rathenower Amtsrichter hat Fotokalender gestaltet

Rathenow

Wenn Axel Teckemeyer seine Ruhe haben will, dann schnappt er sich seine Kamera und begibt sich auf Fotopirsch in die Natur. Weit fahren muss der Rathenower dazu nicht. Schließlich liegt die Kreisstadt mitten im Naturpark Westhavelland, in dem es an interessanten Motiven nicht mangelt.

Der Beweis kann derzeit im hiesigen Buchhandel erworben werden. Teckemeyer, hauptberuflich als Richter am Rathenower Amtsgericht tätig, hat einen Jahreskalender mit eigenen Aufnahmen gestaltet. Und auf diesen wird neben der beeindruckenden Landschaft vor allem die heimische Tierwelt in Szene gesetzt.

Die Feldlerche etwa. Der Vogel, den Teckemeyer auf einer Wiese erwischte, hat, wie er so da steht, etwas Majestätisches. Obwohl er eher zu den unscheinbaren Vertretern seiner Art gehört.

Turmfalke im Flug

Noch imposanter ist der Turmfalke, den der 62-Jährige im Flug abgelichtet hat. „Da muss man schon ein wenig Glück haben, wenn man den richtigen Moment erwischen will“, so Teckemeyer.

Axel Teckemeyer, Amtsrichter aus Rathenow und leidenschaftlicher Fotograf. Quelle: Markus Kniebeler

Aber das Glück kann man auch erzwingen. Zum Beispiel, indem man jene Orte aufsucht, an denen man das Objekt der Begierde vermutet. Und sich dabei von vergeblichen Versuchen nicht entmutigen lässt. Denn irgendwann – so Teckemeyers Erfahrung – werde man für seine Hartnäckigkeit belohnt.

Das Licht muss stimmen

Weil die Art des Lichts einen großen Anteil an der Qualität einer Fotografie hat, kann es passieren, dass Teckemeyer im Sommer schon mal um 3.30 Uhr aufbricht, um das Erwachen der Natur einzufangen. Oder er ist am Nachmittag und frühen Abend unterwegs, wenn die Sonne tief steht und die Umgebung mit warmem Licht flutet. Wer je einen solch magischen Moment mit der Kamera festgehalten hat, der wird verstehen, dass Fotografie zu einer Art Sucht werden kann.

Diese Aufnahme ziert das Titelblatt des Kalenders. Quelle: Axel Teckemeyer

So weit würde Axel Teckemeyer vielleicht nicht gehen, wenn er sein Hobby beschreibt. Aber dass die Fotografie, mit der er als 20-Jähriger begonnen hat, ihn heute noch fesselt, spricht für sich.

Es ist der mittlerweile vierte Jahreskalender, der mit einer Auflage von 200 Stück in den Handel kommt. Schon vorher hatte Teckemeyer Kalender gebastelt und an Freunde und Verwandte verschenkt. Weil die so angetan waren , entschloss er sich vor ein paar Jahren, seine Werke in größerer Auflage drucken zu lassen.

Der Fotokalender kann zum Preis von 13 Euro in der Buchhandlung Tieke, in der Ladengalerie „Stein 40“ sowie in der Touristinfo am Freien Hof erworben werden.

Von Markus Kniebeler