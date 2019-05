Rathenow

Seit dem Februar des vergangenen Jahres gibt es in Rathenow eine weitere Anlaufstelle für Langzeitarbeitslose: Das Ideen Café. In der Berliner Straße 10 bemüht sich ein Mitarbeiterteam des Instituts für Kommunikation und Wirtschaftsbildung (IKW) darum, Menschen, die seit mehr als zwölf Monaten arbeitslos sind, neue Perspektiven aufzuzeigen.

Erfolgreiche Vermittlungen

Und die Bilanz kann sich sehen lassen. Von den 53 Personen, die seit dem 1. Februar 2018 betreut wurden, konnten 22 in eine Arbeit oder Ausbildung vermittelt werden. „Zu uns kommen Menschen, die seit Jahren keiner beruflichen Tätigkeit mehr nachgegangen sind“, sagt Robert Hermann, der das Projekt betreut.

Was den Kunden im Ideen Café nach Jahren der Arbeitslosigkeit am meisten fehlt, sind Mut und Selbstvertrauen. „Ich kann doch nichts“ – diesen Satz hören Gabriele Schureck und Lothar Pfundt immer wieder.

Selbstbewusstsein stärken

Die erste Aufgabe der beiden Integrationsbegleiter ist es, diese Aussage zu widerlegen. „Jeder Mensch hat Fähigkeiten“, sagt Gabriele Schureck. Diese zu entdecken und zu entwickeln ist eine der Herausforderungen im Ideen Café, das von der EU gefördert wird.

Das Besondere am Ideen-Café ist die Zwanglosigkeit. Wer hierher kommt, der tut das freiwillig. Sanktionen, wie sie vom Job-Center verhängt werden können, gibt es nicht. „Wir lernen unsere Kunden kennen und machen ihnen Angebote, die zu ihnen passen könnten“, sagt Lothar Pfundt. Was am Ende daraus werde, könne niemand vorhersehen.

Wer sich für hauswirtschaftliche Dinge interessiert, der kann sich in entsprechenden Kursen ausprobieren. Quelle: IKW

Im konkreten Fall kann das so aussehen: Wenn jemand Interesse an hauswirtschaftlichen Themen hat, darf er sich unter Anleitung geschulter Mitarbeiter in der Lehrküche des IKW ausprobieren. Passt das, kann ein Praktikum in einem Restaurant vermittelt werden. Und im günstigsten Fall münden diese Anstrengungen in ein Beschäftigungsverhältnis.

Den Teufelskreis durchbrechen

Doch das steht am Ende der Entwicklung. Am Anfang geht es vor allem darum, die Menschen aus dem Schneckenloch, in dem sich viele verkrochen haben, herauszuholen. „Langzeitarbeitslosigkeit ist ein Teufelskreis“, sagt Robert Hermann. Der Ausschluss aus der Arbeitswelt treibe viele in die Isolation – mit allen möglichen Negativfolgen. Minderwertigkeitskomplexe, Einsamkeit, Alkoholismus – um nur einige zu nennen.

Leitet das Ideen Café des IKW: Robert Hermann. Quelle: Markus Kniebeler

Diese Ursachen müssen erkannt und bekämpft werden. „Wir wollen den Menschen das Gefühl geben, dass sie wertvoll sind. Ihr Selbstbewusstsein stärken“, sagt Gabriele Schureck. Das sei eine Grundvoraussetzung, um den Weg aus der Arbeitslosigkeit zu finden.

Kontakte sind wichtig

Und weil das Ideen Café ein Ort ist, an dem man zwanglos ins Gespräch kommen kann, haben sich hier auch schon Freundschaften ergeben. „Zu merken, dass es andere Menschen gibt, denen es ähnlich geht, kann sehr tröstlich sein“, sagt Hermann. Und nicht selten motivieren sich die Betroffenen gegenseitig, an ihrer Lebenssituation etwas zu ändern.

Übrigens sind die Angebote im Ideen Café kostenlos. Weder für die Teilnahme an den Erprobungsmodulen, noch für andere Angebote muss etwas gezahlt werden. Wer von außerhalb kommt, dem wird zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel eine Fahrtkostenpauschale gezahlt. Und den Kaffee im Café gibt es auch umsonst.

Das Ideen Café in der Berliner Straße ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Telefonisch kann man die Mitarbeiter unter 03385/5195786 erreichen.

Von Markus Kniebeler