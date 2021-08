Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Bürgerinnen und Bürger, die sich in der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie in besonderer Weise in ihrem Beruf oder im Ehrenamt engagieren, zu einem Dankesfest eingeladen – mit dabei Catrin Seeger vom Frauenhaus Rathenow und die „Stinknormalen Superhelden“, die sich seit Jahren für Umweltschutz, Tierschutz und ein gemeinschaftliches Miteinander stark machen.