Rathenow

Mehr als drei Jahrzehnte wirkte Pastor Walter Krause in Neue Schleuse, Grütz und Göttlin. Der Mann war im Westhavelland bekannt und beliebt und ist offenbar noch nicht in Vergessenheit geraten. Denn nun gibt es ein Brot, das seinen Namen trägt und das dabei helfen soll, die Sanierung der Göttliner Kirche vorzutreiben, indem ein Teil des Verkaufserlös in die Finanzierung fließt.

Die Idee dazu hatte Kathrin Brandt, Pfarrerin der Kirchengemeinde im Elb-Havel-Winkel. „Die Sanierung ist notwendig, um die Bausubstanz zu sichern und die Kirche für nachfolgende Generationen zu erhalten. Allerdings kostet dieses Vorhaben viel Geld, deshalb versuchen wir mit verschiedenen Projekten Spenden zu sammeln, um das Ganze zu finanzieren“, so Brandt.

Unterstützung kommt nun von den Bäckermeistern Volker Hebold und Ingo Möhring. Beide haben extra für die Aktion ein Brot kreiert. Ingo Möhring bäckt seit dieser Woche das „Pastor Krause Brot“ und Volker Hebold bietet die „ Göttliner Kirchturm Kruste“ an. Das eine kräftig mit einer süßen Note, das andere herzhaft.

Volker Hebold und Ingo Möhring haben jeweils ein Brot kreiert, das nun helfen soll, die Sanierung der Göttliner Kirche zu sanieren. Dieses „Pastor Krause Brot“ mit Früchten und Nüssen gibt es bei Ingo Möhring. Quelle: Privat

Beide Bäcker haben sich für einen Roggenteig entschieden. Ingo Möhring reichert diesen mit Früchten und Nüssen an. „Aprikosen, Feigen, Haselnüsse und Backpflaumen mischen wir dazu“, verrät der Bäcker- und Konditormeister. Er hofft, dass er damit den Geschmack seiner Kunden trifft und möglichst viele sich das „Pastor Krause Brot“ schmecken lassen und so die Göttliner Kirche unterstützen.

Volker Hebold verfeinert seine Kirchturm Kruste mit Sonnenblumenkernen. Der 400 Gramm schwere Laib kommt in eine hübsche Pappe und dann ins Regal der Bäckerei in der Genthiner Straße.

Die beiden Bäcker unterstützen nicht zum ersten Mal die Kirchengemeinde. Auch an der Aktion „Konfis backen Brot für die Welt“ hatten sie sich beteiligt. Auch dieses Mal ließen sie sich nicht lange bitten. „Das ist eine tolle Aktion und wenn wir mit unserem Handwerk ein wenig unterstützen können, tun wir das gern“, sagt Volker Hebold.

Göttliner Kirche birgt eine Seltenheit

Insgesamt rund 550.000 Euro sind für die Sanierung veranschlagt. Der erste Bauabschnitt konnte bereits im April erfolgreich abgeschlossen werden. Das Kirchendach und die Fassade erstrahlen in neuem Glanz. Seit Juli laufen die Arbeiten für den zweite Abschnitt.

Momentan sind Maurer dabei, die Decke wieder zu schließen. Eine Restauratorin wird nach alten Farbschichten suchen und einen Vorschlag für die Ausmalung des Innenraumes machen. Die acht bunten Fenster im Kirchenschiff werden zur Zeit in einer Glaserei aufgearbeitet und neu verbleit.

Das Fenster im Chorraum soll modern gestaltet werden. Ein erster Entwurf dazu nimmt die Farben und Formen der Havellandschaft auf. Ein weiteres Projekt ist die Gangbarmachung der Turmuhr. Sie soll früher in der Zietenkaserne in Rathenow geschlagen haben und ist laut eines Uhrmachermeister eine Seltenheit.

Der erste Bauabschnitt ist bereits abgeschlossen. Das Dach der Göttliner Kirche ist frisch saniert ebenso die Fassade. Quelle: Privat

Die Gemeinde denkt auch über eine elektrische Läuteanlage nach. Ein Abendläuten um 18 Uhr, so wie es früher in den Dörfern üblich war, würden viele begrüßen.

„Wir sind schon weit gekommen. Bisher lief alles reibungslos und in gutem Einvernehmen mit den Firmen und unserer Baubetreuung. Menschen von nah und fern haben geholfen, unser Vorhaben zu verwirklichen. Dafür sind wir sehr dankbar und freuen uns auch auf den letzten Metern auf weitere Unterstützung“, so Brandt.

Rund 180.000 Euro Eigenmittel sind nötig

Rund 350.000 Euro sind für den zweiten Bauabschnitt eingeplant. Neben der vom Land Brandenburg bewilligten Förderung muss die Kirche Eigenmittel in Höhe von 183.000 Euro aufbringen. Derzeit sind von diesen Eigenmitteln seitens der Landeskirche, des Kirchenkreises Nauen-Rathenow und den Rücklagen der Evangelischen Hoffnungsgemeinde etwa 148.000 Euro gesichert.

Noch besteht eine Deckungslücke von etwa 20.000 Euro. Die Pfarrerin hofft, diese mit weiteren Spenden schließen zu können. Dabei soll unter anderem der Verkauf der Brote helfen.

„Wir sind dankbar, dass wir unsere beiden Bäcker haben. Sie backen unser tägliches Brot und so manch andere Köstlichkeit. Dass sie unser Vorhaben inmitten schwieriger Zeiten und trotz Weihnachtstrubel unterstützen, freut uns sehr“, betont Kathrin Brandt.

Von Christin Schmidt