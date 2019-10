Bahnhofsuhr funktioniert wieder

Rathenow

Als Anfang Oktober die Rathenower Bahnhofsuhr wieder an ihrem angestammten Platz installiert wurde, da war die Freude bei Passanten groß.Über die seit Monaten defekte Uhr hatte es immer wieder Klagen gegeben. Auch am Lesertelefon der MAZ hatten Bürger ihrem Unmut über die kaputte Uhr Luft gemacht.

Allerdings war nach der Installation der Uhr die Freude schnell getrübt. Zwar sah das Gehäuse wieder schmuck aus. Aber den eigentlichen Zweck, nämlich die Zeit exakt und fehlerlos anzuzeigen, erfüllte die Uhr immer noch nicht.

Nun ist auch dieser Mangel behoben. Andreas Haut, Uhrmacher aus Havelberg, machte sich in der vergangenen Woche am sensiblen Innenleben des Chronometers zu schaffen. Mit Erfolg. Seitdem geht die Uhr auf die Sekunde genau. Genau so, wie man es von einer Bahnhofsuhr erwartet.

Gehäuse überarbeitet

Mathias Haut war es auch, der die Uhr in seiner Werkstatt auf Vordermann gebracht hatte. Das Gehäuse wurde grundlegend überarbeitet. „Die Bodenplatte aus Metall und das Dach haben wir komplett erneuert“, so der Uhrmacher. Außerdem seien die Metallteile verzinkt und pulverbeschichtet worden, um die Uhr vor Korrosion zu schützen.

Außerdem wurden die innen liegende Mechanik, die Ziffernblätter und die Zeiger gesäubert. Zu diesem Zweck baute Haut die Uhr komplett auseinander. Das Uhrwerk selbst fasste der Uhrmacher nicht an. Das war erst einige Jahre zuvor grundüberholt worden.

Funkverbindung gestört

Dass die Uhr nach der Installation nicht funktionierte, hatte andere Gründe. „Durch Abbau, Transport und Aufbau war offenbar die Antenne aus dem Lot geraten und konnte keine Funkverbindung aufbauen“, erklärt Haut. Zwar hätten die Zeiger nach der Installation gleich die richtige Zeit angezeigt. Aber dann habe die Uhr offenbar den Funkkontakt zur Zentraluhr verloren.

Bei der Reparatur machte Haut das, was man im Computerjargon ein Reset nennt. Er setzte alle Grundeinstellungen des Uhrwerks auf Null, richtete die Antenne neu aus, und wartete ab. Als die Zeit nach drei Stunden immer noch exakt angezeigt wurde, war klar, dass der Funkkontakt wieder hergestellt war.

Der Härtetest wird die Nacht zum kommenden Sonntag werden. Dann wird auf Winterzeit umgestellt – und die Bahnhofsuhr müsste das ganz automatisch tun. Übrigens soll in der kommenden Woche auch das noch fehlende Ziffernblatt eingebaut werden, das noch beim Glaser ist. Dann ist die Uhr wieder ganz komplett.

Von Markus Kniebeler