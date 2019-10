Bahnhofsuhr: Gehäuse überarbeitet, aber noch Probleme mit der Technik

Rathenow

Auch wenn es reiner Zufall war: Besser hätte man den Tag, an dem die seit Jahren defekte Rathenower Bahnhofsuhr wieder installiert wurde, nicht wählen können. Denn vor fast genau 50 Jahren wurde auf dem Berliner Alexanderplatz die berühmte Weltzeituhr eingeweiht, die in Rathenower Werkstätten entwickelt und hergestellt worden war.

Zur Galerie Lange ging sie falsch, nun ist wieder alles in Ordnung. Die Uhr am Bahnhof in Rathenow ist seit Mittwoch wieder voll funktionstüchtig.

Nun, was die Berühmtheit angeht, kann die Bahnhofsuhr es mit ihrer Artgenossin am Alex natürlich nicht aufnehmen. Immerhin handelt es sich auch um ein Erzeugnis der DDR. Genauer gesagt um eine „vierblättrige Außenuhr, wahrscheinlich aus den 60er Jahren“, wie Mathias Haut, Uhrmacher aus Havelberg, erklärt.

Haut muss es wissen. Mit seinem Vater, Uhrmachermeister Jürgen Haut, hat er die Bahnhofsuhr in seiner Havelberger Werkstatt wieder in Schuss gebracht. Denn in den letzten Jahren war es um die Uhr, die gleich neben dem Taxistand steht, nicht gut bestellt.

Spott und Ärger

Tatsächlich zeichnete sich der Chronometer durch eine Eigenschaft aus, die Uhren alles andere als gut zu Gesicht steht: Sie ging falsch. Phasenweise zeigte jedes der vier Ziffernblätter eine andere Uhrzeit an.

Das sorgte für spöttische Kommentare, auch am Lesertelefon der MAZ. Allerdings gab es auch humorlose Hinweise von Reisenden, die mit einigem Recht darauf hinwiesen, dass ein öffentliche Uhr doch bitte funktionieren müsse. Wenn sie das nicht tue, sei es besser, sie ganz abzubauen.

Überarbeitung in Havelberg

Das wurde nicht gemacht. Stattdessen unterzogen die Havelberger Uhrmacher das Exemplar einer Überarbeitung. „Die Mutteruhr und die von dieser gesteuerten vier Nebenuhrwerke hatten wir vor Jahren schon einmal erneuert“, berichtet Mathias Haut. Die seien noch gut in Schuss gewesen.

Installation der Bodenplatte, auf der die Uhr befestigt ist. Quelle: Markus Kniebeler

Jetzt habe man sich vielmehr auf das Gehäuse konzentriert. Die Bodenplatte aus Metall und das Dach seien komplett erneuert worden. „Wir haben die Metallteile verzinkt und pulverbeschichtet“, so Haut. Damit sei die Uhr vor Korrosion geschützt.

Innenleben gesäubert

Außerdem reinigten die Spezialisten die innen liegende Mechanik, und säuberten auch die Ziffernblätter und die Zeiger. Zu diesem Zweck wurde die Uhr komplett auseinander gebaut.

Am Mittwochvormittag erfolgte dann der Transport der Uhr nach Rathenow. Am Bahnhof warteten bereits Dirk Lunow und Karsten Trischler von der Rathenower Wärmeversorgung, die den Uhrmachern bei der Installation behilflich waren. Das Gehäuse war schnell festgeschraubt, allerdings bereitete die Technik Probleme. In den kommenden Tagen sollen auch diese Schwierigkeiten ausgeräumt werden.

Übrigens wird die Mutteruhr, wenn sie denn in Gang ist, funkgesteuert. Das heißt, dass sie auf die Sekunde genau geht und sich beim Wechsel auf die Winterzeit Ende dieses Monats ganz von alleine umstellen wird. Vor allem für Bahnreisende auf dem letzten Drücker, die wissen wollen, ob es sich noch lohnt, einen Sprint anzusetzen, ist das eine gute Nachricht.

Von Markus Kniebeler