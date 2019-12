Bands unterstützen Skater mit Benefizkonzert

Rathenow

Seit November können Scooter und Skateboardfahrer in einem großen Raum in den Askania-Werken über Rampen sausen und Tricks üben. Das Ausweichquartier für die kalten und nassen Monate hat Kevin Muhsold angemietet, der seit August den Streetstore für Skaterbedarf in Rathenow betreibt.

„In der kalten Jahreszeit können wir die Rampen auf dem Rideplatz leider nicht nutzen, weil sie zu feucht und damit zu rutschig sind. Deshalb habe ich die Halle angemietet, um so der Jugend die Möglichkeit zu bieten, sich auch im Winter ihrem Hobby zu widmen, statt auf der Straße herumzuhängen“, sagt der 27-Jährige.

Ganz billig ist das Ganze aber nicht. Denn die Miete von 500 Euro pro Monat muss aufgebracht werden. Dabei wollen nun junge Musiker helfen.

Konzert zwischen Skate-Rampen

„Ich finde die Idee, den Kids ein Winterquartier zu bieten und sie so von der Straße zu holen einfach gut. Deshalb haben wir uns gedacht, wir unterstützen Kevin mit einem Benefizkonzert und rufen dazu auf, für das Projekt zu spenden“, sagt Julien Glapski.

Der 30-Jährige tritt am Samstag mit seiner Band „The Anulus“ zwischen den Rampen in der rund 350 Quadratmeter großen Halle auf und spielt alternativen Stoner Rock. Mit dabei sind auch diverse Hip Hop-Projekte aus Rathenow, die ebenfalls ihre Hilfe zugesichert haben.

Angekündigt haben sich UffAchse Produktion und Unterwelt Produktion. Nach der Livemusik legen noch die DJs Prin-Zi-Pell und Joe Gerner-Experience auf.

Auf die Sieger warten Preise

Bevor die Halle in der obersten Etage der ehemaligen Askania-Werke aber mit Musik beschallt wird, findet zunächst ein Wettbewerb statt. Alle Scooter-Fahrer und Skateboarder sind eingeladen, sich auf den Rampen zu messen.

In der Jury sitzt neben Kevin Muhsold auch der passionierte Skater Christoph Schaldach. Sie werden die Fahrer bewerten und am Ende die Sieger küren, auf die sogar Preise warten.

Die Veranstaltung findet unter dem Motto „All for one - One for all“ – „Alle für einen – Einer für alle“an diesem Samstag, 21. Dezember, statt. Einlass ist ab 17 Uhr. Um 18 Uhr soll dann der Skate-Contest beginnen. Im Anschluss an die Siegerehrung betreten dann die Bands die Bühne.

Veranstaltung soll neue Fahrer anlocken

Zum Gebäude kommt man über den Eingang in der Geschwister-Scholl-Straße. Der weitere Weg wird ausgeschildert. Mit dem Vermieter haben die Jugendlichen die Veranstaltung abgesprochen. Er unterstützt das Vorhaben. Hilfe kommt auch von der Werbemafia, die kostenlos Plakate gedruckt hat.

Der Scooter-Fahrer Sean Gardner hofft, dass die Veranstaltung jede Menge Spenden einbringt und auch neue Fahrer anlockt. „Die Halle wird zwar recht gut genutzt, es könnten aber noch ein paar mehr Fahrer kommen“, so der 23-Jährige.

In Anlehnung an die erste Skaterhalle in der ehemaligen Zietenkaserne und an das Nachfolgeprojekt auf der Magazininsel haben die Organisatoren ihr Projekt nun Halle 3.0 getauft.

Von Christin Schmidt