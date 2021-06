Rathenow

Der Spielplatz „Echsenland“ am Rathenower Weinberg musste nach dem letzten Starkregen am Montagmorgen wieder einmal gesperrt werden. Der Spielplatz am Weinberg wurde 2015 zur Bundesgartenschau (Buga) errichtet.

Die Hänge und Böschungen der Umgebung wurden als Elemente einer Gesamtform interpretiert. So sollte die natürliche Topografie der stillgelegten Sandgrube auf besondere Weise genutzt werden: Eine Anordnung von Spielgeräten stellt das Abbild einer überdimensionalen Echse dar.

Auf dem Echsenspielplatz am Weinberg wurden einige Tonnen Sand bewegt. Quelle: Jürgen Ohlwein

Leider hat solch ein Hang einer Sandgrube auch so seine Tücken. Bei Starkregen kommt es zu Hangabbrüchen, und der Sand wird in den unteren Bereich des Spielplatzes gespült. Dann ist der Betriebshof der Stadt Rathenow wieder im Einsatz, um alles in Ordnung zu bringen. Ronny Blankenburg ist mit seinen Kollegen für 23 städtischen Spielplätze zuständig.

„Wir reparieren, pflegen und kontrollieren die Spielplätze der Stadt Rathenow. Da haben wir alle Hände voll zu tun. Der Spielplatz Echsenland ist jedes Mal eine Herausforderung. Nach jedem Starkregen sind wir hier zugange. Es entstehen Hangabbrüche und der Sand wird heruntergespült, wo er dann liegen bleibt. Da sich so die Fallhöhe von den Geräten um 50 Zentimeter erhöht, muss der Spielplatz dann erst einmal gesperrt werden“, erzählt Ronny Blankenburg.

Auch an der großen Rutsche musste wieder Sand aufgefüllt werden. Quelle: Jürgen Ohlwein

Etwa 50 Zentimeter beträgt die Höhe des abgespülten Sandes. Dieser muss dann wieder von unten nach oben verteilt werden. Leider kann der Radlader durch die Steigung am Hang nur im unteren Bereich tätig werden. „Den meisten Sand müssen wir von Hand nach oben schippen. Das ist schon sehr anstrengend. Da bewegen wir schon mal ein paar Tonnen Sand. Und das von unten den Hang hinauf“, erzählt Ronny Blankenburg.

„Die Arbeit, die wir hier leisten, sehen die Menschen oft nicht. Meist heißt es nur, der Spielplatz sei schon wieder gesperrt. Dabei geht es hier um die Sicherheit der Kinder. Die geht nun mal vor“, so Ronny Blankenburg weiter.

Leider häufen sich in den letzten Jahren die Unwetter mit Starkregen auch in Rathenow. „Wir müssen mindesten einmal im Jahr auf diesen Spielplatz, um Schäden zu beseitigen. Das erste Mal, dass hier der Sand weggespült wurde, war schon 2015 im Eröffnungsjahr des Spielplatzes“, erzählt Ronny Blankenburg.

Damals war ein sehr starkes Unwetter über Rathenow und das Buga-Gelände gefegt und hatte sogar ein Todesopfer auf dem Weinberg gefordert. In diesem Jahr war der Betriebshof auch schon einmal vor Ort, das war vor rund drei Wochen nach Starkregen auf dem Echsenspielplatz. Auch damals war es zu Hangabbrüchen gekommen.

Leider gibt es im Moment keine anderen Möglichkeiten, um das Geschehen zu verändern. „Wir kontrollieren jede Woche die Spielplätze. Bei diesem Spielplatz sind wir sowieso sensibilisiert. Nach jedem starken Regenfall schauen wir auf dem Spielplatz gleich vorbei und ergreifen die nötigen Maßnahmen“, erzählt Ronny Blankenburg.

Mit dem Radlader kann man leider nur im unteren Bereich arbeiten. Quelle: Jürgen Ohlwein

Gerade in den Ferien ist für die Kinder ein gesperrter Spielplatz keine tolle Nachricht. Schließlich will man sich in den schulfreien Wochen auch mit anderen Kindern treffen und mal so richtig austoben. Für die Ferienkinder gibt es aber eine gute Nachricht. Es ist geplant, den Spielplatz zum Wochenende wieder zu öffnen.

Von Jürgen Ohlwein