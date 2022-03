Rathenow

Es ist für die Besucher ein Ereignis gewesen – zumal nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause – das Rathenower Biberburgenfest am Freitag. Längst ist die Veranstaltung des Bündnisses für Familie Westhavelland mit Unterstützung verschiedener Institutionen und Vereinen zu einem multikulturellem Familienfest geworden. Bei der 10. Auflage der Veranstaltung kamen bei schönstem Frühlingswetter sogar mehr Besucher als bei den vorherigen Biberburgenfesten in den Hof des Optikparks und in das Mühlengebäude.

Die Vereine hatten zu dem Fest Informations- und Mitmachtstände aufgebaut. Insgesamt gab es zwölf Stationen, die die Kinder besuchen konnten. Bei jeder Standvisite gab es einen Stempel. Wer alle Stationen besucht hatte, bekam einen Button und eine Urkunde als Biberburgenkind.

Rathenow: Mühlenorchester spielt zur Begrüßung

Zu Beginn der Veranstaltung gab das Mühlenorchester der Musik- und Kunstschule Havelland Einblicke in sein musikalisches Können. Nach der Begrüßung durch die Koordinatorin des Biberburgen-Projektes, Christine Schneider, Moderator Frank Hoffmann und dem stellvertretende Schirmherr des Biberburgen-Projektes, Jörg Zietemann, hieß es für die Kinder, ran an die Stationen.

Die siebenjährige Asma aus Rathenow zog es gleich zu den Hunden der Schäferhundvereine Brandenburg und Göttlin. „Ich mag Hunde“, erklärte Asma. „Wir sind heute hier, um die Kinder mit den Hunden vertraut zu machen. Die Kinder dürfen heute hier mit den Hunden über Hindernisse springen“, so Detlef Benke vom Schäferhundverein in Brandenburg. Asma hatte viel Spaß und führte „ihren“ Hund gut über die Hindernisse.

Polizeiauto lockt zur Besichtigung

Eine große Schlange hatte sich vor dem Polizeiauto gebildet. Hier durften die Kinder ihre eigenen Button herstellen. „Bei uns geht es darum,die Kindern über die Arbeit der Polizei aufzuklären. Hier dürfen sie auch mal in ein Polizeiauto steigen und die Ausrüstung anschauen“, so Polizeihauptkommissar Ralf Lorenz.

Nicht nur das Polizeiauto weckte großes Interesse bei den kleinen Gästen. Auch ein Rettungswagen vom Arbeiter-Samariter-Bundes sorgte für Begeisterung bei den Kindern. So ließ sich Kelly auf der Liege im Rettungswagen den Arm verbinden. Sehr zum Erstaunen ihrer Kitafreunde Söhnke und Fatih. Auch bei der Feuerwehr gab es ordentlich zu tun. Hier durften die Kinder mit einer Handwasserpumpe auf ein Holzhaus spritzen.

Judoclub Rathenow präsentiert sich

Auch sportlich konnten sich die Kinder betätigen. So hat der Judoclub Rathenow Einblicke in seinen Sport gegeben. Mit dabei auch die beiden Judoka-Brüder Josef, 9 Jahre, und der ein Jahr ältere Ludwig. „Wir wollen den Kindern heute einige Griffe und Würfe zeigen, die wir gelernt haben. Ich mag den Kampf an dem Sport“, so Josef. „Für mich steht die Technik im Vordergrund“, sagte Ludwig.

Zum Sport gehört natürlich auch gesunde Ernährung. Hier waren die Kinder bei Maximilian Vogt an der richtigen Stelle. Er erklärte mit seiner siebenjährigen Tochter Amalia den Veranstaltungsbesuchern, wie gesund und heilend Kräuter sind.

„Wir haben heute das Biberburgenfest mit so vielen Gästen wie noch nie gefeiert“, zieht eine zufriedene Christine Schneider Fazit.

Von Jürgen Ohlwein