Rathenow

Für die Schüler einer 11. Klasse und den UNESCO-Vertreter-Schüler der anderen Klassen der Rathenower Bürgelschule war die erste Stunde diesmal etwas ganz Besonderes. Die Gesamtschule „Bruno H. Bürgel“ ist seit 1995 Unesco-Projektschule. Aus diesem Anlass lud die Schule Elke Dartsch zu einem Vortrag über ihre Arbeit im Verein „Hand in Hand“ ein.

Elke Dartsch erzählte über die Projekte des Vereins in Gambia. Sie verbindet sehr viel mit der Bürgelschule in Rathenow. So unterstützte die Schule sie und den Verein schon mit vielen Aktionen bei ihrer Arbeit.

Begrüßt wurde Elke Dartsch von Schulleiter Michael Hohmann und Christine Thiemann, Lehrerin und UNESCO-Projektleiterin der Bürgelschule. Dann begann Elke Dartsch den Schülern zu erzählen, wie der Verein vor Ort in Gambia den Menschen hilft und was sie auf ihren Reisen dorthin erlebt hat. Ganz still lauschten die Schüler und Schülerinnen ihren Ausführungen und erfuhren, dass der Verein keine einzelnen Personen, sondern immer das ganze Dorf unterstützt.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Projekte zur Selbsthilfe der Menschen in Afrika

Der Hand in Hand e. V. unterstützt und fördert Projekte zur Selbsthilfe der Menschen in Afrika. „Die Nachhaltigkeit und die schnellstmögliche Überführung der Verantwortlichkeiten an die Akteure vor Ort steht dabei im Vordergrund. Wir möchten, dass die Menschen in ihrem Land eine Chance auf ein besseres Leben bekommen“, so Elke Dartsch.

In Gambia hat der Verein mit den Projekten „Kitty“ und „Kitty 2“ das Anlegen von Gärten unterstützt, die es den armen Einwohnern ermöglichen, einen Teil ihrer Nahrung selbst anzubauen und zu ernten. Solch ein Projekt umzusetzen, ist nicht so einfach in einem sehr armen Land, in dem der Boden außerhalb der Regenzeit knochenhart ist und die Sonne für äußerst hohe Temperaturen sorgt. „Deshalb haben wir mit der Aktion ,1000 Tropfen Wasser sind ein Brunnen’ aus Spenden der Rathenower Bevölkerung auch für eine Bewässerung durch Brunnen sorgen können“, so Elke Dartsch.

Verkostung des Wonjo Saftes. Quelle: Jürgen Ohlwein

Begegnungen mit den Menschen in Gambia

Die Schilderungen ihrer Begegnungen mit den Menschen in ihrer Armut und mit dem Willen, etwas erreichen zu wollen, berührte die Schüler sehr. „Durch den Vortrag von Frau Dartsch lernt man die Menschen ganz anders wertzuschätzen. So lernen wir einiges über die Menschen und ihre Arbeit dort. Hier bekommt man ja kaum richtig mit, wie der Alltag der Menschen auf der anderen Seite der Welt aussieht“, so Aglaia Barsch, Schülerin der 11. Klasse.

„Soviel Armut kann man sich kaum vorstellen. Da möchte man sich ja fast schämen, wenn man sieht, wie wir unser Geld ausgeben. Es ist wichtig, dass es solche Vereine gibt, die durch ihre Arbeit armen Menschen helfen“, erklärt Sophie Bernau, ebenfalls aus der elften Klasse.

Natürlich hatte Elke Dartsch auch etwas zum Verkosten und Ansehen für die Schüler mitgebracht. So durften die Schüler den Wonjo-Saft probieren. Der süßsaure Blütensaft wird in Gambia üblicherweise als Begrüßungsgetränk aufgetischt.

Wonjo-Saft schmeckt fast wie Traubensaft

„Schmeckt lecker, ist etwas säuerlich. Schmeckt fast wie Traubensaft“, erklärt Schüler Jenson Wiechmann. Eine Schülerin, die mit bei dem Vortrag dabei war, war Pauline Gribba. Sie unterstützt Elke Dartsch bei ihren Aktionen schon einige Jahre. „Pauline ist schon seit dem Kindergarten bei mir und kümmert sich eigentlich um alles, wo sie helfen kann in ihrem Ort “, erzählt Elke Dartsch.

Kulinarisches und Kunsthandwerk aus Gambia. Quelle: Jürgen Ohlwein

Was Elke Dartsch besonders freut ist, dass die Zahl der Mädchen in den Schulen in Gambia, wo ein Garten gebaut wurde, gestiegen ist. „Die Eltern müssen für ihre Kinder Schulgeld zahlen. Da schickt man erst einmal die Jungen in die Schule und die Mädchen müssen Hausarbeiten verrichten. Durch den Garten im Dorf hat sich das geändert“, so Elke Dartsch.

Ganz wichtig für Elke Dartsch und den Verein ist, dass sich die Menschen selbst helfen. „Wir sorgen für die Finanzierung. Die Projekte vor Ort realisieren die Menschen selbst. Natürlich mit unserer Hilfe“, so Elke Dartsch. Am Ende bedankte sie sich bei der Bürgelschule für die Unterstützung bei ihren Aktionen. Als Dankeschön gab es einen Kalender mit Fotos von der Projektarbeit in Gambia und eine Schnitzkunst von Holzschnitzern aus Brikama.

Geldspende in einer Orange

Auch die UNESCO-Projektleiterin der Bürgelschule hatte ein Geschenk für Elke Dartsch dabei. Die Schule schenkte ihr eine Orange. Aber nicht irgendeine Orange. Die ausgehöhlte Frucht hatte eine Geldspende in sich. „Damit möchten wir ihre künftigen Projekte mit unterstützen“, so Christine Thiemann. Auch Schulleiter Michael Hohmann bedankte sich bei Elke Dartsch. „Ich erhoffe mir weitere gute Zusammenarbeit mit Elke Dartsch, die ich für ihre Arbeit bewundere. Unser Ziel wird es sein, mit einer Schule in Gambia in Kooperation zu treten“, so Michael Hohmann.

Für die UNESCO-Vertreter-Schüler hieß es jetzt in ihre Klassen zu gehen und mit ihren Mitschülern das Gehörte weiter zu thematisieren.

Von Jürgen Ohlwein