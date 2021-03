Rathenower Bürgerhaushalt: 85 Vorschläge für mehr Lebensqualität

Rathenow

Der Rathenower Bürgerhaushalt geht in die dritte Runde. Und es hat den Anschein, dass diese Form der direkten politischen Beteiligung an Akzeptanz gewinnt. Darauf jedenfalls deuten die aktuellen Zahlen hin. Nach Auskunft von Rathenows Wirtschaftsamtsleiter Alexander Goldmann sind in der Mitte Februar gestarteten ersten Phase des Etats 85 Vorschläge im Rathenower Rathaus eingegangen.

Das ist im Vergleich zum Vorjahr, als gerade mal 20 Vorschläge gemacht worden waren, eine erhebliche Steigerung. Allerdings schwappte vor zwölf Monaten die erste Coronawelle über die Stadt Rathenow hinweg. „Möglicherweise hatten die Menschen damals anderes zu tun, als sich mit dem Bürgeretat zu befassen“, mutmaßt der Amtsleiter.

Die Vorschlagsphase wurde am 16. März abgeschlossen. Das heißt, es können keine neuen Ideen mehr eingereicht werden. Allerdings ist es bis zum 31. März möglich, einen der 85 Vorschläge auf der Online-Plattform www.machmit.rathenow.de zu unterstützen.

Nach Ablauf der Vorschlagsphase werden laut Goldmann die zwanzig Vorschläge mit den meisten Unterstützerstimmen in der Stadt sowie die drei meistunterstützten Vorschläge der jeweiligen Ortsteile durch die Stadtverwaltung auf Realisierbarkeit geprüft. Die endgültige Abstimmung findet dann vom 18. Mai bis zum 18. Juni statt.

Alexander Goldmann, Leiter des Amtes für Wirtschaft und Finanzen der Stadt Rathenow. Quelle: Rüdiger Böhme

Ein Blick auf die Vorschlagsliste offenbart die ganze Bandbreite der Wünsche, welche die Bürger umgesetzt sehen wollen. Wie in den Vorjahren gibt es viele Vorschläge, die die Ordnung und Sauberkeit betreffen. Die Bandbreite reicht von der Installation zusätzlicher Mülleimer über Strategien zur Vermeidung von Hundekot bis zur Aufstellung von Straßenlampen.

Außerdem ein großes Thema: Die Verbesserung des Freizeitangebotes im Stadtgebiet und in den Ortsteilen. Die Herrichtung neuer Wanderwege – etwa rund um den Wolzensee – wird ebenso gefordert wie die Einrichtung eines Kletterwaldes, die Schaffung eines Streetsoccerplatzes und die Installation von Outdoor-Fitnessgeräten.

Zeitschiene nicht im Blick

Es sind auch Vorschläge gemacht worden, die offenkundig von der aktuellen politischen Debatte inspiriert sind. So wird gefordert, die Havellandhalle mit Mitteln aus dem Bürgerbudget zum Impfzentrum auszubauen. Allerdings hat der Vorschlagende nicht bedacht, dass die Umsetzung der Vorschläge erst im kommenden Jahr erfolgt. Dann sollten große Teile der Bevölkerung längst geimpft sein. Und der Vorschlag, die leer stehenden Geschäfte in der Berliner Straße mit einer Holzwand zu verdecken, dürfte wohl eher als satirischer Kommentar gemeint sein.

Wie am Ende die 60 000 Euro für Vorschläge, die die Innenstadt betreffen, sowie die 15 000 Euro, die für die Ortsteile reserviert sind, verteilt werden, ist also noch völlig offen. Wie sinnvoll das Geld aus dem Bürgeretat eingesetzt werden kann, ist am Bahnhof zu sehen. Dort wurden jüngst abschließbare Fahrradboxen aufgestellt, in denen Räder sicher verwahrt werden können.

Von Markus Kniebeler