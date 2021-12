Rathenower Bürgermeister beschwert sich über Panzerlärm

Rathenow

Der Truppenübungsplatz Klietz hat zwei Besonderheiten, die ihn beim Militär begehrt machen. Zum einen bietet das von Havel und Elbe umflossene Gelände Pionieren die Gelegenheit, den Gewässerübergang unter realistischen Bedingungen zu trainieren. Zum anderen verfügt der Platz über eine der wenigen Schießbahnen in Deutschland, auf denen Panzerbesatzungen das scharfe Schießen praktizieren dürfen.

Letzteres mag die Soldaten freuen. In der Bevölkerung der Anrainerkommunen allerdings sorgt der Schießbetrieb regelmäßig für Unmut. Denn naturgemäß geht es, wenn ein Panzer schießt, laut zu. Tatsächlich sind die Detonationen nicht nur in unmittelbarer Platznähe, sondern auch an weiter entfernten Orten wie dem Rathenower Stadtzentrum zu hören.

Viel Betrieb, viele Klagen

In den vergangenen Wochen herrschte auf der Schießbahn 13 besonders reger Betrieb. Damit korrespondiert die Zahl der Beschwerden, die seit Anfang November immens zugenommen hat.

Diese ungewöhnlich große Zahl der Klagen über ruhestörenden Lärm hat nun die Stadt Rathenow veranlasst, sich offiziell über das Lärmmanagement des Truppenübungsplatzes zu beschweren.

Panzer des Typs Leopard 2 jüngst bei einer Übung auf der Schießbahn 13. Quelle: Bundeswehr

In einem Brief an das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr mit Sitz in Bonn fordert Bürgermeister Ronald Seeger die Verantwortlichen auf, „das Lärmmanagement des Truppenübungsplatzes gemeinsam mit der Kommandantur und unter Mitwirkung der betroffenen Kommunen zu überprüfen, um die erheblichen Belastungen für die Menschen in der Nachbarschaft zu reduzieren.“

Seeger schreibt, ihm sei bewusst, dass es im Übungsbetrieb vereinzelt zu Überschreitungen der festgelegten Grenzwerte kommen könne. Die Intensität und Häufigkeit des Lärms in den vergangenen Wochen lasse jedoch vermuten, dass der Schieß- und Übungsbetrieb im Sinne des Schallimmissionsschutzes nicht immer sachgerecht geplant sei.

Hauptmann Patrick Becker, zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Klietzer Truppenübungsplatzes. Quelle: Markus Kniebeler

Hauptmann Patrick Becker, zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Truppenübungsplatzes, bestätigt, dass die Kommandantur einen Prüfauftrag der Bonner Behörde erhalten habe. „Wir nehmen die Sache sehr ernst und werden die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen“, so Becker auf MAZ-Anfrage. „Uns ist an einem guten Verhältnis zu unseren Platznachbarn gelegen.“

„Alle Richtwerte eingehalten“

In der Sache erklärt Becker, dass die Platzleitung keine Verstöße gegen die Lärmschutzrichtlinien erkennen könne. Eine erste interne Prüfung der Dokumentationen – jedes Schießen wird mit einer speziellen Software geplant und dokumentiert – habe ergeben, dass alle Richtwerte eingehalten worden seien. Diese Daten habe man zur Prüfung an die zuständige Öffentlich-rechtliche Aufsicht für Arbeitssicherheit und Technischen Umweltschutz der Bundeswehr und bei den Gaststreitkräften (ÖrABw) in Strausberg geleitet. Dort würden die Daten noch einmal ausgewertet.

Becker bestätigt, dass in den vergangenen Wochen reger Betrieb auf dem Übungsplatz geherrscht habe. Seit Anfang November seien regelmäßig Leopard-2-Panzer zu Gast gewesen. Soldaten, Panzer und Ausrüstung aus Augustdorf, Munster und zuletzt aus dem Gefechtsübungszentrum Letzlinger Heide, hätten auf der Schießbahn 13 den scharfen Schuss geübt und sich so auf bevorstehende Auslandseinsätze vorbereitet.

Seit Anfang November war auf dem Truppenübungsplatz Klietz viel Betrieb. Quelle: Bundeswehr

Becker bestätigt auch, dass in den Abendstunden geschossen worden sei. Dabei seien die rechtlichen Vorgaben eingehalten worden, denen zufolge nur in der Zeit von 18 bis 22 Uhr und nicht öfter als zweimal in der Woche geschossen werden darf. Tatsächlich habe es in den vergangenen sechs Wochen sieben Nachtschießen gegeben.

Feiertagsruhe gestört?

Ein weiterer Vorwurf aus der Bürgerschaft bezieht sich auf den vergangenen Totensonntag. An diesem sei zwar nicht geschossen worden. Aber Panzer seien auf dem Platz unterwegs gewesen und hätten unangemessenen Lärm verursacht.

Der Hauptmann sagt dazu, dass der Übungsbetrieb an Sonn- und Feiertagen grundsätzlich untersagt sei. Es könne allerdings sein, dass von den anwesenden Soldaten der Sonntag für Wartungsarbeiten am Gerät genutzt worden sei. Möglicherweise sei in diesem Zusammenhang auch mal ein Panzer gestartet und bewegt worden. Aber einen durchgehenden Betrieb habe es sicher nicht gegeben.

Verpflichtende Vorgaben

„Wir sind als Schießplatzbetreiber verpflichtet, uns an die gesetzlichen Vorgaben zu halten“, betont Becker. Das geschehe in Abstimmung mit der gerade übenden Truppe. Dass eine Panzerschießbahn nicht lautlos betrieben werden könne, müsse aber jedem klar sein.

Bislang sei das Verhältnis zu den Platzanrainern von gegenseitigem Verständnis geprägt. „Und das soll so bleiben“, sagt Becker. Der Bitte um ein offenes Gespräch werde man sicher nachkommen. „Wir sind für Kritik und Anregungen offen.“

Von Markus Kniebeler